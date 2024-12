Exit Poll, ora 12.00 – Alegeri Parlamentare 2024. Surprize totale în numărătoarea CURS, AVANGARDE și IRES

Duminică, 1 decembrie 2024, imediat după ora oficială de închidere a urnelor, în spațiul public vor fi prezentate primele date Exit Poll la aceste alegeri Parlamentare 2024. Ele vor arăta cum au votat românii.

Exit Poll, ora 12.00, alegeri parlamentare 2024

În acest an, la cele două runde de alegeri – prezidențiale și parlamentare – a fost Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS. Alte două institute vor oferi publicului rezultatele Exit Poll pe 24 noiembrie. E vorba de Avangarde și The Center for Internaţional Reserch and Analysis (CIRA).

Conform legii în vigoare, angajații acestor case de sondare a opiniei publice vor trebui să respecte o serie de prevederi destul de stricte în momentul în care vor culege datele.

Astfel, sociologii vor putea intra în interiorul școlilor și liceelor în care vor fi secțiile de votare, în curțile acestora, pe străzi și în piețe, până la o distanță de 500 m.

În același timp, ei nu vor avea intra în sălile unde vor fi amplasate secțiile de votare. Asta pentru că legea interzice clar tulburarea liniștii și ordinii publice. De asemenea, cei de la casele de sondare ”nu au voie să intervină în organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale și parlamentare”.

Exit Poll, ora 12.00, București, alegeri parlamentare 2024

În București și în țară, votul pentru aceste alegeri parlamentare din 2024 începe duminică, 1 decembrie, la ora 07.00. Conaționalii noștri au la dispoziție 14 ore pentru a-și alege viitorii reprezentanți ai Legislativului.

Conform datelor , procesul de votare se va încheia la ora 21:00. La fel ca la prezidențiale, cetățenii care se află într-o secție de votare, dar și persoanele care se află la rând, în afara sediului secției de votare, pentru a intra în locul de votare, pot să își exercite dreptul la vot. O pot face până la cel mult ora 23:59.

Între timp, în spațiul public vor fi prezentate deja primele date Exit Poll care vor indica tendința de vot. Sociologii vor furniza publicului cum s-a votat în Capitală și în cele mai importante orașe din țară.

Vom vedea dacă cetățenii din București au o preferință pentru un anumit partide sau anumite partide. La parlamentare, bucureștenii au votat diferit față de restul țării. Partidele mari au înregistrat aici scoruri mici sau chiar modeste.

Exit Poll, ora 12.00, diaspora, alegeri parlamentare 2024

În ceastă toamnă, Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat că la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, românii cu domiciliul sau reședința în străinătate pot vota prin corespondență sau la secția de votare.

Ulterior, pe 11 noiembrie 2024, Poșta Română a anunțat că a primit deja primele pentru alegerile prezidențiale și cele parlamentare, de pe 24 noiembrie și 1 decembrie.

La fel ca la alegerile locale din 9 iunie, și la cele parlamentare din 1 decembrie diaspora poate juca un rol decisiv. Voturile românilor din afara granițelor pot înclina balanța și pot împinge politicienii la fel și fel de alianțe.

Datele Exit Poll din țară pot suferi modificări dramatice după votul din diasporă. Am putea avea formațiuni mari cu scoruri slabe în străinătate, așa cum am putea asista la surprize prin intrarea în parlament a unor formațiuni mai mici.

Este important de subliniat că votarea în străinătate se derulează pe parcursul a două zile. Oamenii se pot prezenta la urne pe 30 noiembrie 2024, de la ora locală 7:00. Votarea se încheie pe 1 decembrie 2024, la ora 21:00.

Conform datelor oficiale de la BEC, la alegerile parlamentare 2024 s-au înscris 31 de partide și alianțe. La acestea se adaugă 19 organizații ale minorităților naționale.

Din punct de vedere numeric, PSD are cei mai mulți candidați înscriși pe liste – 636. Cel mai mare partid din țară este urmat de SOS România – 636, PNL – 630, AUR – 621 și Forța Dreptei – 619. Apoi, UDMR are 596 de candidați, iar Uniunea Salvați România (USR) 589.