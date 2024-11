Exit Poll, ora 08.10 – Alegeri Prezidențiale 2024, turul 1. Rezultate surpriză în numărătoarea CURS, AVANGARDE și CIRA

Exit Poll, ora 08.10 – Alegeri Prezidențiale 2024, turul 1. Începe numărătoarea inversă până la momentul în care vom afla cine sunt cei doi candidați la funcția supremă în stat

Exit Poll, ora 09.05. Casele de sondare acreditate de BEC

Biroul Electoral Central a anunţat că a acreditat pentru alegerile prezidențiale patru case de sondare în vederea realizării de exit-poll-uri, atât la primul tur de scrutin, duminică, 24 noiembrie, cât și la turul doi, din 8 decembrie.

Casele acreditate sunt Centrul de Sociaologie Urbană și Regională (CURS), Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE, The Center for International Reserch and Analyses și ARA Public Opinion SRL.

“Accesul operatorilor de sondare se face pe baza acreditării Biroului Electoral Central în sediile unde sunt organizate și funcționează secțiile de votare. De asemenea, au acces în curțile acestor imobile și la intrările din aceste curți, în perimetrul secțiilor de votare, pe străzi și în piețe publice, la o distanță de până 500 de metri”, se arată într-un comuni cat al BEC.

Exit Poll, ora 08.10, alegeri prezidențiale 2024, turul 1

Este puțin probabil ca viitorul președinte al României să fie ales în primul tur, având în vedere competiția prezidențială strânsă. Turul 2 nu va mai avea loc dacă unul dintre candidați va obține peste 50% din voturi la alegerile din 24 noiembrie 2024.

În acest an, rezultatele exit-poll-urilor pentru alegerile prezidențiale vor fi transmise de trei institute de sondare acreditate de Biroul Electoral Central (BEC). Este vorba despre CURS, AVANGARDE și CIRA. Acestea vor oferi primele date cu privire la rezultatul procesului electoral de astăzi.

Cei care reprezintă institutele de sondare vor fi prezenți în zona secțiilor de votare. Mai exact, reprezentanților CURS, AVANGARDE și CIRA li se va permite accesul în interiorul unităților de învățământ unde sunt amplasate secțiile de votare.

Ei se vor afla și în curțile școlilor, liceelor, pe străzi și în piețe, până la o distanță de 500 de metri. Este important de precizat că nu vor putea intra în clasele unităților școlare unde se găsesc secțiile de votare.

Această măsură are scopul de a preveni posibile interveniri în procesul de desfășurare al alegerilor. În plus, legea nu permite tulburarea liniștii și ordinii publice.

Exit Poll, ora 08.10, București, alegeri prezidențiale 2024, turul 1

Primele exit-poll-uri vor fi prezentate la ora 21:00, imediat după închiderea urnelor. FANATIK va transmite rezultatele acestora, după ce vor fi făcute publice de reprezentanții institutelor de sondare.

Operatorii CURS, AVANGARDE și CIRA se vor afla și la secțiile de votare din București. Chestionarele vor fi efectuate față în față imediat ce alegătorii vor ieși de la urne.

Prin această metodă, voturile pot fi evaluate și vor fi făcute estimări privind rezultatul scrutinului. Totuși, sondajele nu pot dezvălui cu exactitate cine vor fi candidații care vor intra în turul 2 al alegerilor prezidențiale.

Există o marjă de eroare care poate schimba rezultatul inițial. O astfel de situație a avut loc în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2009. Deși exit-pollurile îl dădeau câștigător pe Mircea Geoană, după numărarea voturilor, cel care a devenit președinte a fost Traian Băsescu.

Exit Poll, ora 08.10, diaspora, alegeri prezidențiale 2024, turul 1

Rămâne de văzut cum va vota diaspora, potrivit exit-poll-urilor. Amintim că românii plecați în afara granițelor au avut la dispoziție trei zile pentru a-și exprima votul: vineri (între orele 12:00 – 21:00), sâmbătă și duminică (între orele 07:00 – 21:00).

Totodată, la alegerile prezidențiale din 2024, cetățenii români din diaspora au putut să voteze prin corespondență. În ceea ce privește numărul secțiilor de votare, în acest an au fost amplasate 950 de secții în diaspora.

La alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024, în afara granițelor au fost organizate 915 de secții de votare. Acum, numărul a fost suplimentat cu 35 de secții. Sunt așteptați la urne toți cetățenii români aflați în străinătate, care au drept de vot. Ei vor prezenta un act de identitate valabil, emis de autoritățile din România.

Amintim că în cursa electorală pentru primul tur al alegerilor prezidențiale 2024 sunt înscriși 14 candidați.

Amintim că în cursa electorală pentru primul tur al alegerilor prezidențiale 2024 sunt înscriși 14 candidați.