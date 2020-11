Exit poll alegeri președinte SUA: Trump – Biden. Primele rezultate ale votului popular au venit

FANATIK îți prezintă la secundă Exit poll alegeri președinte SUA și îți aduce primele rezultate ale votului popular în duelul Donald Trump – Joe Biden. Evenimentul zilei pentru zeci de milioane de americani a început cu noi anunțuri făcute de cei doi candidați. Atât republicanul care a stat la Casa Albă în ultimii 4 ani, cât și reprezentantul democraților și-au clamat deja victoria.

Primele rezultate oficiale ale votului popular dintr-un cătun aflat la graniţa cu Canada

UPDATE / Cei cinci alegători de la Dixville Notch, un cătun cu 12 locuitori situat în nord-estul Statelor Unite au deschis în mod simbolic alegerile, la miezul nopţii de luni spre marţi (7.00, ora României), votând în unanimitate cu Joe Biden.

Acest cătun pierdut în pădurile din New Hampshire, în apropiere de frontiera cu Canada, a păstrat această tradiţie, lansată în 1960, care i-a adus titlul de “First in the Nation” (”prima din ţară”).

În afară de satul vecin Millsfield, care a votat de asemenea în cursul nopţii de luni spre marţi, secţiile de votare se deschis la ora locală 6.00 (13.00, ora României) sau la ora locală 7.00 (14.00, ora României).

Potrivit tradiţiei, toţi alegătorii se adună în legendara “Ballot Room” (”sala scrutinului”), la complexul The Balsams pentru a-şi exprima voturile secrete imediat ce se deschide secţia de votare, la miezul nopţii.

După ce sunt exprimate toate voturile, ele sunt numărate şi se anunţă rezultatul – cu multe ore înainte de oriunde altundeva, ceea ce face din cătun un loc favorit al jurnaliştilor şi observatorilor care vor indicii despre Ziua Alegerilor. În pofida atenţiei de care se bucură, cătunul, care nu face parte din New Hampshire, nu prezice întotdeauna eventualul învingător sau măcar votul statului.

În 2016, Dixville Notch a votat cu democrata Hillary Clinton. La Millsfield, Donald Trump a obţinut o victorie, cu 16 la 5 voturi, împotriva lui Joe Biden.

ȘTIREA INIȚIALĂ / Aproape 100 de milioane de alţi americani au votat anticipat sau prin corespondenţă. Aceștia și-au exprimat opțiunea într-un scrutin prezidenţial istoric, într-o țară împărțită în două.

Favorit în sondaje de luni de zile, Joe Biden, în vârstă de 77 de ani, fostul vicepreşedinte al lui Barack Obama, speră ca în sfârşit să obţină cheia Casei Albe la cea de-a treia sa tentativă. Preşedintele în exerciţiu, Donald Trump, în vârstă de 74 de ani, care a purtat o campanie de o agresivitate uimitoare, promite la rândul său să creeze din nou o surpriză, ca în 2016.

Exit poll alegeri președinte SUA: Trump – Biden

”Oare (Biden) poate câştiga cu adevărat? Serios?”, a ironizat el la Kenosha, în Wisconsin, înaintea ultimei etape a unui maraton de cinci mitinguri, în patru state. ”Am sentimentul că ne îndreptăm către o largă victorie mâine”, tuna, aproape în același moment, Joe Biden de la Pittsburgh, oraşul în care şi-a început campania, în urmă cu 18 luni.

În timp ce unele oraşe se pregătesc de eventuale degenerări violente şi se baricadează, SUA oferă lumii imaginea unei ţări scindate în blocuri care nu îşi mai vorbesc. Timp de luni de zile, Donald Trump a agitat, cu scenarii apocaliptice în sprijin, spectrul unei ”stângi radicale” pregătite să transforme prima putere mondială într-o ”Venezuelă la scară mare”.

Democraţii, Joe Biden şi Barack Obama îşi multiplică avertismentele împotriva consecinţelor potenţial devastatoare asupra instituţiilor democratice ale unui al doilea mandat al lui Trump. De altfel, Joe Biden nu a ezitat o clipă și i-a îndemnat pe alegători să ”reia” controlul asupra democraţiei, în ultimul său mare miting de campanie.

”A venit timpul să ne ridicăm şi să ne reluăm democraţia”, a declarat el, la finalul discursului pe care l-a susţinut, cu o zi înainte de ziua alegerilor. ”Puterea este în mâinile voastre, Pennsylvania”, a tunat el în faţa activiştilor reuniţi la ”drive-in”, în maşini, din cauza pandemiei covid-19.

Cum și-au încheiat campania Donald Trump și Joe Biden

”Noi conducem prin puterea exemplului, nu doar prin exemplul puterii”, a dat asigurări Joe Biden, care l-a acuzat pe Donald Trump că ”i-a ridicat pe americani unii împotriva altora”.

Candidatul democrat a fost susţinut de starul pop Lady Gaga, care a cântat mai multe dintre hiturile sale. ”Îmi scot mănuşile, pentru că este o luptă, o luptă pentru lucrurile în care credeţi voi”, a declarat aceasta.

”Puţin contează cine câştigă mâine, noi trebuie să facem asta împreună, mâine va fi o zi paşnică”, a declarat cântăreaţa, în contextul în care numeroşi americani se tem de violenţe în cazul unor rezultate contestate.

În același timp, preşedintele american Donald Trump a prezis în noaptea de luni spre marţi ”o magnifică victorie”, la ultimul său miting de campanie, la Grand Rapids, în Michigan. De remarcat că, în 2016, Donald Trump şi-a încheiat campania în acelați loc. Atunci reușea marea lovitură și o învingea pe Hillary Clinton.

Atunci, Donald Trump a obţinut în Colegiul Electoral 304 voturi, iar Hillary Clinton 227, însă a fost înfrânt în votul popular cu 2,8 milioane de voturi. Numărul alegătorilor a crescut în timp, însă Trump a pierdut votul popular cu cea mai mare marjă cu care a fost ales vreun preşedinte.