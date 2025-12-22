Exod de la CSM Bucureşti! Singura „tigroaică” din lotul României la Mondial pleacă la noua forţă a campionatului. Exclusiv

ADVERTISEMENT

La CSM Bucureşti urmează o restructurare masivă a lotului. Bojana Popovic a fost adusă pe banca tehnică a „tigroaicelor” după plecările lui Cristinei Vărzaru şi a lui Adi Vasile din luna noiembrie.

Mihaela Mihai pleacă de la CSM Bucueşti la Dunărea Brăila

Şi lotul trece prin schimbări majore. Din informaţiile FANATIK, de la CSM Bucureşti va pleca şi singura jucătoare convocată în lotul României pentru Campionatul Mondial, Mihaela Mihai, care urmează să semneze cu Dunărea Brăila.

Extrema „tigroaicelor” nu şi-a mai dorit să continue în Capitală şi va merge la noua echipă a lui la Dunărea Brăila, alături de mai multe jucătoare importante de sub Tâmpa, .

CSM Bucureşti a pierdut mai multe jucătoare importante! Pleacă toţi cei trei portari ai echipei

CSM Bucureşti trebuie să se mişte rapid pe piaţa transferurilor, mai ales că mai multe jucătoare importante au anunţat că vor pleca în vară. , în timp ce Gabriela Moreschi a semnat cu Metz.

Ceilalţi doi portari de la CSM Bucureşti vor pleca „la pachet” la Gloria Bistriţa: Daciana Hosu şi Evelina Eriksson. În timp ce Trine Ostergaard este foarte aproape de o revenire în Danemarca, la Viborg.

La capitolul transferuri, , foarte aproape fiind şi Dragana Cvijic de o revenire. Tot de la Ferencvaros ar putea reveni Laura Glauser, pe postul de portar.

CSM Bucureşti are punctaj maxim după primele 9 etape în Liga Naţională, dar are concurenţă puternică în lupta pentru titlu de la Gloria Bistriţa. Echipa lui Carlos Viver are o singură înfrângere în 10 etape şi se anunţă o cursă în doi în lupta pentru campionat.

