Sport

Exod de la CSM Bucureşti! Singura „tigroaică” din lotul României la Mondial pleacă la noua forţă a campionatului. Exclusiv

În vară se anunţă o adevărată revoluţie la CSM Bucureşti. Singura jucătoare a "tigroaicelor" din lotul României la Mondiale pleacă la Dunărea Brăila, care se anunţă o adevărată forţă în viitorul sezon.
Marian Popovici
22.12.2025 | 17:25
Exod de la CSM Bucuresti Singura tigroaica din lotul Romaniei la Mondial pleaca la noua forta a campionatului Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Exod de la CSM Bucureşti! Singura "tigroaică" din lotul României la Mondial pleacă la noua forţă a campionatului. Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

La CSM Bucureşti urmează o restructurare masivă a lotului. Bojana Popovic a fost adusă pe banca tehnică a „tigroaicelor” după plecările lui Cristinei Vărzaru şi a lui Adi Vasile din luna noiembrie.

Mihaela Mihai pleacă de la CSM Bucueşti la Dunărea Brăila

Şi lotul trece prin schimbări majore. Din informaţiile FANATIK, de la CSM Bucureşti va pleca şi singura jucătoare convocată în lotul României pentru Campionatul Mondial, Mihaela Mihai, care urmează să semneze cu Dunărea Brăila.

ADVERTISEMENT

Extrema „tigroaicelor” nu şi-a mai dorit să continue în Capitală şi va merge la noua echipă a lui Bogdan Burcea, care va pleca de la Corona Braşov la Dunărea Brăila, alături de mai multe jucătoare importante de sub Tâmpa, printre care şi Alisia Boiciuc.

CSM Bucureşti a pierdut mai multe jucătoare importante! Pleacă toţi cei trei portari ai echipei

CSM Bucureşti trebuie să se mişte rapid pe piaţa transferurilor, mai ales că mai multe jucătoare importante au anunţat că vor pleca în vară. Elizabeth Omoregie va merge la Ferencvaros, în timp ce Gabriela Moreschi a semnat cu Metz.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Digi24.ro
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”

Ceilalţi doi portari de la CSM Bucureşti vor pleca „la pachet” la Gloria Bistriţa: Daciana Hosu şi Evelina Eriksson. În timp ce Trine Ostergaard este foarte aproape de o revenire în Danemarca, la Viborg.

ADVERTISEMENT
Ce a postat Mălina, cu câteva ore înainte să cadă de la etajul...
Digisport.ro
Ce a postat Mălina, cu câteva ore înainte să cadă de la etajul 7. Tragedia a depășit granițele României

La capitolul transferuri, CSM Bucureşti a rezolvat aducerea Dariei Dmitrieva, foarte aproape fiind şi Dragana Cvijic de o revenire. Tot de la Ferencvaros ar putea reveni Laura Glauser, pe postul de portar.

CSM Bucureşti are punctaj maxim după primele 9 etape în Liga Naţională, dar are concurenţă puternică în lupta pentru titlu de la Gloria Bistriţa. Echipa lui Carlos Viver are o singură înfrângere în 10 etape şi se anunţă o cursă în doi în lupta pentru campionat.

ADVERTISEMENT
  • 21 de ani are Mihaela Mihai
  • 4 ani a stat Mihaela Mihai la CSM Bucureşti
Ce şi-a luat Alex Musi din primul său salariu: “Nu mi-au ajuns banii!...
Fanatik
Ce şi-a luat Alex Musi din primul său salariu: “Nu mi-au ajuns banii! Am mai pus de la mine”. Cât câştiga la început. Exclusiv
Donația făcută de Simona Halep care a schimbat viața multor copii: ”O sărbătoare...
Fanatik
Donația făcută de Simona Halep care a schimbat viața multor copii: ”O sărbătoare cu adevărat reușită”
Care a fost, de fapt, adevărata relație dintre Cornel Dinu și Valentin Ceaușescu?...
Fanatik
Care a fost, de fapt, adevărata relație dintre Cornel Dinu și Valentin Ceaușescu? Dezvăluirile prietenului de-o viață Tică Dănilescu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Bomba lui Gigi Becali pe piața transferurilor: 'Îi dau 700.000 de euro salariu'
iamsport.ro
Bomba lui Gigi Becali pe piața transferurilor: 'Îi dau 700.000 de euro salariu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!