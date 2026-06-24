Exod! FCSB a anunțat oficial patru plecări dintr-un foc

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FCSB a anunțat în mod oficial în cursul zilei de miercuri despărțirea de patru jucători. Este vorba despre Baba Alhassan, David Kiki, Mamadou Thiam și Daniel Graovac. Lor le-au fost reziliate contractele și li s-a mulțumit prin intermediul unui comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook a clubului roș-albastru, așa cum se procedează de obicei în astfel de situații.

FCSB s-a despărțit de Kiki, Alhassan, Graovac și Thiam

Iar Nu în ultimul rând, și despre Alhassan se știa în principiu că nu mai face parte din planurile roș-albaștrilor. Astfel, singura surpriză ar fi reprezentată de cedarea lui Thiam, însă și aici doar într-o anumită măsură.

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„FCSB anunță că jucătorii Baba Alhassan, David Kiki, Mamadou Thiam și Daniel Graovac nu vor continua în tricoul roș-albastru în sezonul 2026-2027. Clubul nostru le mulțumește pentru contribuție și le urează mult succes în carieră!”, au informat cei de la FCSB prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului.

Pe cine a adus FCSB până acum în această vară

Spre deosebire de cei patru, în cazul lui a fost vorba despre un transfer. Belgienii de la Royale Union Saint-Gilloise au plătit trei milioane de euro pentru achiziționarea sa. La capitolul veniri, roș-albaștrii au punctat până acum prin și ar putea da lovitura prin Denis Drăguș, cel care este sfătuit inclusiv de familie să semneze cu echipa patronată de Gigi Becali.

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„Eu mă bucur pentru orice soluție care îl poate ajuta pe Denis să progreseze din punct de vedere fotbalistic. (n.r. Ar fi bine să meargă la FCSB?) Eu cred că da. Dacă el consideră că e bine pentru el, el e în măsura cea mai bună să decidă dacă e bine sau nu. Da, eu m-aș bucura dacă ar merge la FCSB, pentru că e o rampă de lansare ca să plece iar afară.

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El are nevoie acum să joace meci de meci. Și pentru binele echipei naționale e bine să vină aici și să joace la FCSB. Și mai ales că-l iubește Gigi Becali. Și, nu zic acum că e băiatul meu, am vorbit și cu Mutu, și la ce calități are, plecat de pe loc, dribling, ar fi trebuit să ofere mai multe decât ce a oferit până acum”,