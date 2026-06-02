Exod la clubul din SuperLiga: 8 jucători au ajuns la final de contract, doar 2 au primit prelungirea

ADVERTISEMENT

Sezonul 2025/2026 a ajuns la final, iar cluburile își fac deja strategia pentru stagiunea ce bate la ușă. Conducătorii vor căuta să împrospăteze loturile, în dorința ca obiectivele propuse să fie îndeplinite fără prea mari emoții. În aceeași situație se află și Oțelul Galați, care se va despărți de mai mulți jucători.

Oțelul Galați s-a despărțit de 6 jucători!

Oțelul a terminat pe locul 9 în play-out-ul SuperLigii, fără nicio emoție în privința retrogradării. Gălățenii ar fi participat și la barajul pentru UEFA Conference League, asta dacă ar fi obținut licența. Deși obiectivul a fost îndeplinit, fosta campioană se va despărți de nu mai puțin de 6 jucători, aceștia aflându-se la final de contract. La alți doi fotbaliști au fost propuse oferte de prelungire.

ADVERTISEMENT

„SC Oțelul Galați anunță că opt jucători din lotul cu care a susținut sezonul 2025-2026 în Superligă și în Cupa României se află la final de contract. Doi dintre aceștia au primit oferte de prelungire a înțelegerii. La finalul stagiunii 2025-2026, clubul nostru a încheiat relațiile contractuale cu următorii jucători: Iustin Popescu – portar, Silviu Rus – fundaș dreapta, Cristian Chira – mijlocaș central, Daniel Sandu – atacant și Gabriel Debeljuh – atacant.

Un alt atacant, și revine la Universitatea Craiova, clubul nostru păstrând un procent important din drepturile sale federative. Celor șase jucători, SC Oțelul Galați le mulțumește pentru perioada în care au îmbrăcat tricoul roș-alb-albastru. Succes tuturor pe mai departe!”, s-a arătat în .

ADVERTISEMENT

Zivulic și Iacob, doriți în continuare de Oțelul

Spre deosebire de fotbaliștii enumerați mai sus, pentru fundașii centrali Diego Zivulic și Paul Iacob. Rămâne de văzut dacă cei doi vor dori să continue la Galați. Reunirea lotului se va produce în aproximativ două săptămâni, în data de 15 iunie.

ADVERTISEMENT

„Fundașilor centrali Diego Zivulic și Paul Iacob, aflați de asemenea la final de contract cu clubul nostru, le-am înaintat deja oferte de prelungire. Reunirea lotului pentru următorul sezon este programată pe data de 15 iunie 2026”, au mai menționat gălățenii.