Sport

Exod la Petrolul: cinci jucători pleacă! Conducerea anunță primul transfer și amenință: „Nu vom mai aduce jucători care se gândesc doar la salariu!”

Remaniere masivă la Petrolul Ploiești, după ce s-a menținut cu emoții în SuperLiga. Jucători cu nume pleacă de la echipă
Ovidiu Minea
04.06.2026 | 12:35
Exod la Petrolul cinci jucatori pleaca Conducerea anunta primul transfer si ameninta Nu vom mai aduce jucatori care se gandesc doar la salariu
EXCLUSIV FANATIK
Petrolul Ploiești schimbă complet lotul după intrarea în insolvență și salvarea cu emoții de la retrogradare Foto: Sport Pictures
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Petrolul Ploiești va schimba serios liniile în această vară, după ce s-a salvat direct de la retrogradarea din Superliga cu mari emoții. Petrolul vrea să întinerească echipa și să scadă bugetul salarial lunar în condițiile în care datoriile clubului au ajuns la 9 milioane de euro.

Papp, Roche, Ricardinho, Boateng, Aymbetov nu vor continua la Petrolul

Primii pași în această direcție este neprelungirea contractelor jucătorilor cu salarii mari, contracte care au ajuns la final în această vară. În această situație sunt cinci fotbaliști, din informațiile obținute de FANATIK.

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Aceștia sunt stoperul Paul Papp (36 de ani), fundașul dreapta Ricardinho (32 de ani), mijlocașul Nana Boateng (32 de ani), atacantul Abat Aymbetov (30 de ani) și stoperul Yohan Roche (28 de ani). Un alt veteran ajuns la final de contract, Gicu Grozav (35 de ani), este excepția în acest tablou, prahovenii urmând să-i prelungească contractul căpitanului de echipă.

Cu 19 selecții la echipa națională, Papp era din februarie 2023 la Petrolul, unde a bifat 118 prezențe. Ricardinho, care a jucat două sezoane la ploieșteni, are 77 de meciuri în tricoul „lupilor”, iar Roche a bifat 55 de jocuri la „galben-albaștri”. Veniți în iarnă la Ploiești, Aymbetov (45 de prezențe în naționala Kazakhstan), care a dat un singur gol în nouă partide, și Boateng (format de Manchester City, trecut pe la CFR Cluj), folosit doar de cinci ori, nu s-au impus la Petrolul.

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În locul jucătorilor amintiți, Petrolul Ploiești va aduce „sânge proaspăt”: „Nu vom mai aduce jucători de peste 28 de ani, care au ca principal gând încasarea unui salariu la Liga I. Vom aduce tineri, cu dorință de afirmare, care să simtă rapid și să respecte spiritul Petrolul”, a spus vicepreședintele prahovenilor, Cristian Fogarassy.

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În acest sens, prima mutare anunțată de Petrolul la capitolul „sosiri” este Robert Jerdea (22 de ani). Atacantul a fost adus de la ACSM Reșița, unde a dat 13 goluri și o pasă decisivă în 46 de meciuri disputate în ultimele două sezoane de Liga a 2-a. Jerdea are și 8 prezențe în SuperLiga, la Academica Clinceni.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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