Exod la Petrolul: cinci jucători pleacă! Conducerea anunță primul transfer și amenință: „Nu vom mai aduce jucători care se gândesc doar la salariu!”

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Petrolul Ploiești va schimba serios liniile în această vară, după ce s-a salvat direct de la retrogradarea din Superliga cu mari emoții. Petrolul vrea să întinerească echipa și să scadă bugetul salarial lunar în condițiile în care datoriile clubului au ajuns la 9 milioane de euro.

Papp, Roche, Ricardinho, Boateng, Aymbetov nu vor continua la Petrolul

Primii pași în această direcție este neprelungirea contractelor jucătorilor cu salarii mari, contracte care au ajuns la final în această vară. În această situație sunt cinci fotbaliști, din informațiile obținute de FANATIK.

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Aceștia sunt stoperul Paul Papp (36 de ani), fundașul dreapta Ricardinho (32 de ani), mijlocașul Nana Boateng (32 de ani), atacantul Abat Aymbetov (30 de ani) și stoperul Yohan Roche (28 de ani). Un alt veteran ajuns la final de contract, .

Cu 19 selecții la echipa națională, Papp era din februarie 2023 la Petrolul, unde a bifat 118 prezențe. Ricardinho, care a jucat două sezoane la ploieșteni, are 77 de meciuri în tricoul „lupilor”, iar Roche a bifat 55 de jocuri la „galben-albaștri”. Veniți în iarnă la Ploiești, Aymbetov (45 de prezențe în naționala Kazakhstan), care a dat un singur gol în nouă partide, și Boateng (format de Manchester City, trecut pe la CFR Cluj), folosit doar de cinci ori, nu s-au impus la Petrolul.

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În locul jucătorilor amintiți, Petrolul Ploiești va aduce „sânge proaspăt”: „Nu vom mai aduce jucători de peste 28 de ani, care au ca principal gând încasarea unui salariu la Liga I. Vom aduce tineri, cu dorință de afirmare, care să simtă rapid și să respecte spiritul Petrolul”,

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În acest sens, prima mutare anunțată de Petrolul la capitolul „sosiri” este Robert Jerdea (22 de ani). Atacantul a fost adus de la ACSM Reșița, unde a dat 13 goluri și o pasă decisivă în 46 de meciuri disputate în ultimele două sezoane de Liga a 2-a. Jerdea are și 8 prezențe în SuperLiga, la Academica Clinceni.