Exod la Rapid! După Costel Gâlcă, alte trei nume au părăsit Giuleștiul. Totul este oficial

ADVERTISEMENT

Costel Gâlcă (54 de ani) și-a anunțat plecarea de la Rapid încă de la finalul penultimei etape. Giuleștenii au ajuns la un acord de principiu cu Daniel Pancu, care Plecarea lui Gâlcă a fost anunțată oficial de club. Alături de el, întreg stafful antrenorului va părăsi Giuleștiul.

Costel Gâlcă și stafful său au plecat oficial de la Rapid

, iar acum a venit anunțul oficial din partea clubului. După ce a eșuat lamentabil în acest play-off și nu a terminat decât pe locul 5, tehnicianul și-a făcut bagajul și a părăsit echipa alături de stafful său, format din antrenor secund, preparator fizic și analist video.

ADVERTISEMENT

„Colaborarea dintre FC Rapid și Constantin Gâlcă a ajuns la final. Le mulțumim lui Constantin Gâlcă și membrilor staff-ului său: Dumitru Uzunea (antrenor secund), Ciprian Prună (preparator fizic) și Marius Francisc (analist video), pentru profesionalismul și munca depusă în perioada petrecută la club și le dorim mult succes în continuare, atât pe plan profesional, cât și personal. Mulțumim, Constantin Gâlcă!”, a fost anunțul clubului pe pagina de Facebook.

Care sunt planurile lui Daniel Pancu la Rapid! Viitorul antrenor al giuleștenilor, detalii despre negocierile cu Dan Șucu

Daniel Pancu a intrat într-un conflict monstru cu Neluțu Varga. Au existat jigniri din ambele părți, iar situația este iremediabilă. Pancone nu va mai fi cu siguranță antrenorul lui CFR Cluj, însă în prezent se află în proces de negociere pentru rezilierea contractului, care s-a prelungit automat după ce i-a califcat pe ardeleni în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Între timp, fostul selecționer U21 deja a purtat discuții cu Dan Șucu și au ajuns la un acord comun pentru a deveni înlocuitorul lui Costel Gâlcă. La FANATIK SUPERLIGA, el a oferit detalii despre planurile sale în Giulești și despre discuțiile cu patronul: „Giuleștiul, farmecul și forța lui sunt când e plin. Și pentru adversari și pentru rivali și pentru toată lumea. Acum, lumea pare căzută. E și normal, după atâția ani în care acest play-off pare o corvoadă. În loc să fie un prilej de bucurie, să demonstrezi că ești o echipă de primele 2-3 locuri, se întâmplă lucruri foarte ciudate. Nu găsesc nicio explicație. Rapid a câștigat primul meci și apoi 9 meciuri n-a mai câștigat deloc în play-off. Moral, oamenii, de la conducători până la oamenii din stadion, sunt într-o perioadă grea. An de an e același scenariu și același final.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Cum ți s-a părut domnul Șucu la discuția de duminică?) La prima discuție mi s-a părut la fel ca toți ceilalți care aparțin Rapidului, căzut. Și la ultima discuție era deja mult mai optimist. I-am și spus că de acolo pleacă totul, că dacă nu transmiteți forța aia pe care trebuie să o transmită un lider, e greu. Trec toate în viață. Mai ales la Rapid. În două săptămâni, toată lumea e ca nouă.

ADVERTISEMENT

(n.r. – De câți jucători ai nevoie?) E greu de spus. Va trebuie să merg pe încredere, necunoscând decât jucătorii pe care i-am avut la echipa națională. Pe restul nu îi cunosc. La mine baza e caracterul și spiritul și energia pe care le pui în folosul echipei. De la distanță, văd jucători care se gândesc mai mult la ei decât la Rapid. Poate să fie o impresie falsă. Observând de la distanță mi se pare că sunt jucători care se gândesc mai mult la ei decât la club. Toată atmosfera e tristă. Nu poți să te raportezi la un meci de vacanță precum cel de aseară. Un meci fără miză în care jucătorii erau la vacanță și să nu se accidenteze. Dar pot să mă raportez la situația de acum 3-4 etape, când am venit ca adversar și am găsit aceeași situație”, a declarat Daniel Pancu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.