Experienţa Arsenal, decisivă pentru Cătălin Cîrjan: “A contat foarte mult că am crescut acolo!”. Poate să ia titlul alături de Dinamo?!

Cătălin Cîrjan, detalii despre perioada petrecută la Arsenal Londra. Ce planuri are căpitanul lui Dinamo pentru anul 2026. „Ne dorim titlul. Vrem să fim acolo și să câștigăm fiecare meci”
Alex Bodnariu, Marian Popovici
01.01.2026 | 19:40
Cătălin Cîrjan, căpitanul celor de la Dinamo, a avut parte de un an 2025 de senzație și visează cu ochii deschiși la un titlu istoric alături de echipa din Ștefan cel Mare. La Gala FANATIK, mijlocașul a vorbit și despre perioada petrecută în Anglia, la juniorii lui Arsenal.

Cătălin Cîrjan vrea să o ducă pe Dinamo pe primul loc în Superliga României

Fotbalistul a devenit un om-cheie în echipa lui Zeljko Kopic. Cătălin Cîrjan este unul dintre cei mai periculoși jucători ai celor de la Dinamo. Marchează adesea și își găsește colegii cu pase în profunzime. Antrenorul croat l-a răsplătit cu banderola de căpitan.

Acum, Cătălin Cîrjan speră să își ajute cât mai mult echipa și în anul ce urmează. Dinamo este în lupta pentru un loc în cupele europene, însă fanii își doresc și mai mult. De sezoane bune, formația din Ștefan cel Mare nu a mai fost în cursa pentru titlu.

Cătălin Cîrjan și-a făcut junioratul în Anglia, la Arsenal. La Londra, mijlocașul s-a antrenat cu fotbaliști care astăzi evoluează în cele mai bune campionate din lume, iar în multe momente se vede faptul că a lucrat cu antrenori de mare valoare.

Fotbalistul este de părere că experiența de la Arsenal l-a ajutat enorm în carieră. La Gala FANATIK, Cătălin Cîrjan a vorbit despre primii săi pași în fotbal, dar și despre obiectivele pe care și le-a propus pentru anul care vine, alături de colegii săi de la Dinamo.

„Cred că se vede foarte mult. Este foarte important unde îți faci junioratul. Acolo m-am format ca jucător. Cred că se vede pe teren și în vestiar. Ne dorim titlul. Vrem să fim acolo și să câștigăm fiecare meci”, a declarat Cătălin Cîrjan la Gala FANATIK.

