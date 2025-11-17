Experiență de coșmar pentru o faimoasă sportivă din circuitul WTA. Ce a putut să pățească la hotelul unde s-a cazat

ADVERTISEMENT

Eva Lys, în vârstă de 23 de ani, care ocupă și locul 40 în clasamentul WTA, dezvăluie o experiență de coșmar pe care a trăit-o. Sportiva a ajuns în unele momente să se sperie destul de tare.

Ce a pățit Eva Lys în timpul turneelor de tenis

Viața sportivelor nu e deloc una ușoară. Dincolo de antrenamentele zilnice pe care le au, multe dintre acestea se pot confrunta și cu probleme. Nu puține au fost cazurile în care unele vedete WTA au dezvăluit că au fost amenințate ori jignite.

Și iată că asta a pățit și Eva Lys. Tânăra în vârstă de 23 de ani a făcut publice mai multe amenințări pe care le-a primit. De asemenea, aceasta a avut parte și de unele experiențe pe care nu le va uita prea curând.

Menționăm faptul că în prezent, aceasta este cea mai bună jucătoare germană de tenis. Iată însă că succesul nu vine singur, ci la pachet cu fel de fel de experiențe, unele plăcute, altele înfricoșătoare.

Sportiva a fost urmărită de o persoană la hotelul unde era cazată

pe care multe sportive le experimentează, Eva Lys povestește că a ajuns să aibă temeri legate de siguranța din cauza ”stalkerilor”.

Mai exact, sportiva spune că sunt persoane care au ajuns să afle unde se antrenează și chiar să o viziteze. Unii oameni au întrecut măsură și au ajuns chiar și în locurile unde aceasta era cazată la unele turnee.

„În ultima vreme am avut de-a face și cu stalkeri care au reușit să afle adresele locurilor unde mă antrenez, hotelurile la care stau și chiar numerele camerelor”, a declarat Lys într-un interviu pentru .

Sportiva povestește că a vrut să ignore toate aceste lucruri. A ajuns însă să fie inclusiv urmărită în hotel de un bărbat. Iar toate aceste situații au ajuns să o sperie destul de tare.

„Erau, pur și simplu, obsedați de mine. Au întrecut orice limită. Întotdeauna mi s-a spus: ignoră, ignoră, nu le da atenție acestor oameni. Și am procedat astfel ani de zile. Până când am realizat: așa nu se mai poate. Dacă nimeni nu vorbește despre asta, nu se va schimba nimic”, a explicat Lys.

Ce mesaje primește tânăra

, Eva Lys mai primește și mesaje de ură. Iar asta se întâmplă încă de când avea 16 ani. Sunt persoane care i-au scris inclusiv detalii referitoare la un posibil viol.

Iar astfel de situații sunt greu de gestionat, povestește aceasta. De asemenea, tânăra este afectată de cele mai multe ori. Lucrurile devin și mai complicate atunci când în unele mesaje primite este vorba chiar și despre familia sa.

„Am citit tot ce se poate mai groaznic despre mine și familia mea. Mă afectează, dar trebuie să învăț să gestionez asta. Este realitatea de zi cu zi. Din păcate. (…). Nu vreau să las ura să câștige.

(…) Cu cât noi, jucătoarele, vorbim mai mult despre asta, cu atât presiunea de a se lua măsuri va fi mai mare”, a punctat Eva Lys, în interviul acordat pentru sursa citată.