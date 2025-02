Experiență dureroasă la Survivor România 2025. Dorian Afro: ”Corpul meu a suportat multe șocuri. Nu mai eram în stare să lupt”. Exclusiv

Dorian Afro a părăsit Survivor România 2025, show-ul de la Pro Tv difuzat de luni până miercuri de la 21.30, în urma duelului cu Larisa Popa, cea din urmă ieșind învingătoare.

Dorian Afro a recunoscut, în interviul pentru FANATIK, că nu mai putea lupta, în primul rând, din cauza durerilor de la picior. Pe parcursul competiției, tânărul susține că s-a accidentat de mai multe ori. În plus, , au fost și ele greu de suportat.

ADVERTISEMENT

Dorian Afro, despre Survivor România 2025: “A fost o aventură extraordinară, dar și o luptă continuă. Cel mai dificil au fost condițiile extreme și accidentările”

A pierdut duelul și susține că adversarul a meritat să câștige, să meargă mai departe în competiția prezentată de Daniel Pavel.

Cum ai trăit experiența Survivor? Ce a fost cel mai greu pentru tine pe insulă?

Survivor a fost o aventură extraordinară, dar și o luptă continuă. Cel mai dificil au fost condițiile extreme și accidentările. Corpul meu a suportat multe șocuri, iar în cele din urmă, rana de la picior m-a împiedicat să continui.

ADVERTISEMENT

Ai fost eliminat după un duel foarte strâns. Ce crezi că a făcut diferența?

în stare să lupt. Durerea de la picior era prea mare și știam că adversarul meu merita să câștige acest duel. Am dat tot ce am putut, dar corpul meu nu mai răspundea la fel ca înainte.

Cum ai perceput dinamica echipei tale? Ai simțit susținere?

În prima mea echipă, adaptarea a fost dificilă, nu mi-am găsit mereu locul. Dar în a doua echipă, lucrurile s-au schimbat complet. Acolo am găsit o adevărată familie. De altfel, pentru ei am luat decizia de a pleca – am vrut să le ofer șansa de a rămâne uniți și de a continua aventura împreună.

ADVERTISEMENT

“Am dat tot ce am putut, dar corpul meu nu mai răspundea la fel ca înainte”

Ce părere ai despre Urnele Destinului? Acest nou element schimbă radical jocul?

Ele adaugă o presiune suplimentară și fac jocul și mai imprevizibil. Dar Survivor a fost mereu un joc de strategie și adaptare, așa că trebuie să te descurci cu ceea ce îți oferă.

ADVERTISEMENT

Dacă ai putea reveni în competiție, ai schimba ceva?

Nu am niciun regret. Am dat totul, am jucat cu sufletul și am luat o decizie în acord cu valorile mele. Dacă m-aș întoarce, m-aș lupta și mai puternic, dar mereu cu același spirit de echipă și familie.

Ce mesaj vrei să le transmiți susținătorilor tăi și concurenților rămași în competiție?

Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care m-ați susținut! Ați fost forța și motivația mea. Iar pentru colegii mei care sunt încă în joc: continuați să luptați, fiți uniți și nu uitați niciodată că Survivor nu este doar un joc – este o aventură umană care îți schimbă viața.

Premiera sezonului Survivor România 2025 a avut loc pe 3 februarie, la 20:30, la PRO TV și pe VOYO.

La începutul competiției au fost 20 de concurenți care s-au înscris în lupta pentru titlul Survivor România 2025. Aceștia sunt: Adi Coșeru, Adina Gache, Alex Furman, Alexia Preda, Bitză, Cristian Marinescu, Darius Măcinic, Diana Ursu, Diandra Moga, Dorian Afro, Ema Kovacs, Francesca Chebuțiu, Ina Shan, Larisa Popa, Mario Longa, Roxana Chiperi, Sebastian Coțofană, Silvia Gherasim, Uwe dai Măcinic și Vasile Petrovschi.