Experiența șocantă trăită de Pancu în Italia: „Mă întrebau dacă e apă caldă în România!”

Experiența de la Cesena l-a marcat pe Daniel Pancu, actualul selecționer al naționalei României U21. Fostul golgheter din Giulești a spus că fotbaliștii din peninsulă i-au pus întrebări șocante la momentul sosirii în Italia.

Daniel Pancu, experiență șocantă trăită în Italia:: „Mă întrebau dacă e apă caldă în România!”

Daniel Pancu a părăsit granițele țării în 1999, atunci când se transfera la Cesena în Serie B. Fostul idol din Giulești a povestit ce experiență șocantă în Italia în direct la „Suflet de rapidist”, show live în fiecare zi de joi.

Selecționerul României U21 a rămas șocat când a auzit ce impresii aveau italienii despre România. Daniel Pancu a mărturisit că în acea perioadă erau foarte puțini români în peninsulă, iar informațiile despre viața din țara noastră nu erau foarte cunoscute.

„Eram singurul strâin din 26 de italieni. Când ne-au pus cleștii pe masă să mâncăm aragosta m-am speriat, am zis ce e cu patentul ăla pe masă. Ei mă întrebau dacă avem Coca Cola sau apă caldă în România în 1999.

Lumea se uită la fotbal, dar tu trăiești cu ei. Îți dai seama ce impresie au despre noi, erau trei români în toată Italia. S-au chinuit și Sabău, Hagi, Mateuț și Răducioiu în Serie B, era tare greu. După șase luni când m-am întors în România, Liga 1 era distracție.

Am făcut armată în Italia, dar am rezistat”, a spus Daniel Pancu la „Suflet de rapidist”, emisiunea este live în fiecare zi de joi a săptămânii, de la ora 13:30, doar pe site-ul .

Cel mai greu moment din cariera lui Pancu: „Am vrut să mă las”

din cariera lui în direct. Fostul fotbalist de la Rapid București era la un pas să se retragă din fotbal, după o accidentare la spate pe care a suferit-o în Turcia.

„Cel mai greu mi-a fost când am fost accidentat cu spatele, un an și jumătate. Jucam, dar călcam strâmb, toți îmi spuneau că am criză de sciatic. Până când mi l-a adus Dumnezeu în cale pe doctorul Caia, de la Bursaspor, când mă transferasem.

Nu puteam, plângeam dimineața, la toate controalele spuneau că am criză de sciatic. La Beșiktaș încă mă băgau pentru că mă iubeau, dar se vedea că sufeream, până mă întorceam… Am vrut să mă las de fotbal, gata.

Am fost la toate controale, am fost la primul, la al doilea, tot sciatic, tot la el am fost și a treia oară. Mă trimitea doctorul, îmi făceau continuu injecții, stretching, dar mă antrenam greu, a fost un calvar”, a mai spus Pancu.

