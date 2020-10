Experiența teribilă trăită de o pacientă infectată cu Covid-19. A leșinat până să fie internată

Spitalele COVID din România fac față tot mai greu intensificării pandemiei, iar cel mai mult au de suferit pacienții care așteaptă uneori ore sau zile până la internare.

O femeie din județul Vaslui, infectată cu Covid-19, descrie pe pagina sa de socializare experiența dramatică pe care a trăit-o în cursul internării la un spital.

Deja de opt zile pe patul de spital, Alina, una dintre miile de persoane care ajung săptămânal pe paturile din unitățile de profil destinate Covid-19, și-a expus povestea dramatică în online.

O pacientă infectată cu Covid-19, experiență teribilă la spital

Autoritățile, prin vocea lui Raed Arafat sau a lui Nelu Tătaru, anunță tot mai des suprapopularea spitalelor COVID din țară. Din păcate, această criză de locuri aduce adevărate momente de calvar pentru pacienții pozitivi.

O femeie din judeţul Vaslui, depistată cu COVID-19 în urmă mai bine de o săptămână, își expune în spațiul virtual experienţa teribilă pe care a trăit-o la Spitalul Municipal de Urgenţă ”Elena Beldiman” din Bârlad, singura unitate suport pentru pacienţii COVID din judeţ.

O cheamă Alina, este mamă a doi copii, și este doar unul dintre pacienţii internaţi la spitalul din Bârlad, cu leziuni pulmonare severe. Până să se interneze, aceasta a trecut prin momente extrem de dificile.

”Dacă mergeți la spital încărcați-v cu răbdare. Până la venirea rezultatului veți fi internat 2-3 zile. În acest timp veți primi Azitrox – o porcărie, toţi pacienţii ajunşi la Bârlad erau mult mai grav după Azitrox. Vine rezultatul (te rogi sa fie negativ să pleci acasă), dacă e POZITIV ţi-a pus Dumnezeu mâna în cap.

Înarmează-te cu mult, mult mai multă răbdare, aștepți o ambulanţă liberă şi vii la UPU Barlad. Roagă-te să nu fii grav. Acolo e Gara de Nord, 3-4 banci în curte (dacă ai noroc ca mine le găseşti pline cu apă de la ploaie) în rest garduri şi un hol unde trebuie păstrată distanţa.

Şi dacă esti si mai norocos – aşa ca mine, ai temperatura 39.5, şi lesini în curtea spitalului, esti ridicată şi pusă pe o bancă ocupată, te întreabă daca esti bine şi zice ca te va prelua cineva repede. Am stat jumătate de ora şi m-am băgat în faţă la analize.”, povestește Alina, conform Adevărul.

Pacienți disperați, cadrele medicale la pământ, realitatea din spitale

În postarea ei de pe Facebook, Alina descrie și realitatea pe care o înfruntă, nu doar pacienții de COVID-19, ci și ”eroii” din prima linie, medicii și asistentele, cei care traversează de asemenea un calvar în această perioadă.

”Ești dat jos din ambulanţă şi lăsat în curte până te preia cineva, printre ceilalţi POZITIVI ce aşteaptă la rândul lor rezemati de garduri. Şi stai şi stai, răbdare, răbdare 7-8 ore. Te strigă, mergi la rază- iei bagajul cu tine, esti avertizat să nu îl lasi că nu are nimeni grija de el. Termini raza, iesi din nou în curte cu bagajul şi astepti din nou.

Două saloane de preluat – asistentele în costum de cosmonaut dintr-un material fosnitor transpirate din cap până în picioare, cu vizierele aburite, rămase fără glas de la cât strigă încercând să se facă auzite de bătrâni ajunşi fără carte de identitate sau printre persoanele care tusesc de-şi rup plămânii te preiau (iei şi bagajul) şi încep analizele, saturaţie oxigen, EKG, tensiune, analize sânge.

Cât mi-a luat analizele m-am uitat pe tavane- Invazie de tânţari, sute şi sute de tantari. Ambele mâini le am pline de pişcături cât am stat să termine fetele analizele. Termini -nici un tratament cu toate că ai căzut din picioare, zice să mai stau în pat dacă sunt încă ametita (nu uita bagajul), eliberezi patul să vina altul poate mai grav ca tine şi ieşi afara, din nou, şi aştepti să vina rezultatele.”, povestește pacienta.

Cum primesc pacienții rezultatul retestărilor

În finalul postării, Alina prezintă și modul în care pacienții din spital sunt înștiințați că au test negativ și pot pleca acasă. Aceștia așteaptă ca niște copii verdictul izbăvitor.

”Până acum au plecat trei fete. Rezultatele vin în două zile. Sunt așteptate cu stres şi îngrijorare. Bucuria e maximă, stăm şi plângem ca niște copiii când lipeşte asistenta foia pe geamul de la salon cu numele tău şi strigă tare- NEGATIV, FRUMOASO, PLECI ACASA!!!

Simţi ca zbori, promiți ca vei crede şi ca vei purta masca si vei păstra distanţă. Mai am patru zile fraților până la test, fetele astea au devenit surorile mele de suferinţă, va iubesc fetelor, să va dea Dumnezeu putere să treceţi şi peste perioada de recuperare. Am sunat fetele ajunse acasă, ne este greu Alina, zic ele, nu pot urca până la etajul 2, m-au ajutat copii, alta zice, Alina m-am pus jos pentru ca am obosit cât am curatat trei cartofi.

Va fi greu, trebuie răbdare cu recuperarea. Aştept luni, 19.10.2020, sa repet testul. Sper dragilor sa ne vedem NEGATIVI să scap de parşiva asta de boala. Credeţi fratilor- COVIDUL EXISTĂ, păstraţi distanţă si purtaţi masca, protejati-va copiii (la pediatrie e plin, şi copiii fac). SANATATE MULTĂ PRIETENI DRAGI!!!!”, încheie Alina.