Experiența traumatizantă trăită de un tânăr înghițit de o balenă, în Chile. Cum a reușit să scape

Oamenii vorbesc uneori de cu care s-au confruntat, însă un tânăr povestește că a fost înghițit de o balenă, în Chile. Cum a reușit să scape din gura creaturii. Oamenii de știință au explicat această situație ieșită din comun.

Cum s-a salvat un bărbat ce fusese absorbit de o balenă

Plimbarea cu caiacul în Strâmtoarea Magellan, în largul coastei Patagoniei din Chile, s-a dovedit un moment un adevărat înfricoșător pentru un tânăr. Pe numele său Adrián Simancas, acesta a dezvăluit pentru o publicație internațională că a fost absorbit de o balenă.

Inițial, nu a realizat ce i s-a întâmplat pentru că animalul a venit din spatele său. A simțit o lovitură puternică în spate și o textură lipicioasă care i-a atins fața. În secunda respectivă a închis ochii în așteptarea unui impact.

Nu a fost vorba de așa ceva pentru că s-a răsturnat cu caiacul. Nu a fost lovit de nicio ambarcațiune, motiv pentru care a rămas întins. Bărbatul din Venezuela, în vârstă de 23 de ani, a realizat abia ulterior că fusese înghițit de o balenă.

A descoperit rapid că se află în gura unui animal, dar nu și-a dat seama dacă este vorba de o orcă sau un alt monstru marin. Potrivit , Adrián Simancas a luat în calcul chiar și supraviețuirea în interiorul unei balene cu cocoașă.

Ce gânduri a avut Adrián Simancas

Adrián Simancas se gândea la experiența traumatizantă asemănând-o cu cea din Pinocchio. Din fericire, creatura a decis să-l scuipe pe tânărul înghițit de balenă. Tatăl său, Dall, care îl însoțea în această plimbare cu caiacul a filmat întregul moment de la numai câţiva metri distanţă.

„M-am întrebat ce aş fi putut face dacă m-ar fi înghiţit, deoarece nu mai puteam lupta să împiedic asta. Trebuia să mă gândesc la ce să fac în continuare. Mi-a fost puţin teamă că nu voi reuşi să-mi ţin respiraţia, pentru că nu ştiam la ce adâncime eram.

Am simţit că mi-a luat mult timp să ies la suprafaţă. Am urcat timp de două secunde şi, în cele din urmă, am ajuns la suprafaţă şi mi-am dat seama că nu mă mâncase”, a povestit Adrián Simancas.

De ce Adrián Simancas a fost ejectat de balenă

Conservaţionistul brazilian, Roched Jacobson Seba, a explicat care a fost motivul pentru care Adrián Simancas a fost ejectat de . Tânărul înghițit de balenă, în vârstă de 23 de ani, a supraviețuit datorită anatomiei pe care o are balena cu cocoașă.

„Fizic, ele nu pot înghiţi obiecte mari precum caiace, anvelope sau chiar peşti mari precum tonul. În cele din urmă, balena a scuipat caiacul pentru că era fizic imposibil de înghiţit.

Balena se hrănea probabil cu un banc de peşti când, fără să vrea, a aspirat caiacul împreună cu mâncarea sa. Atunci când balenele ies la suprafaţă prea repede în timp ce se hrănesc, ele pot lovi sau înghiţi accidental obiectele din calea lor”, a spus expertul.

Mai mult, specialistul trage un semnal de alarmă în privința echipamentelor folosite de pasionații de sporturi de apă. Plăcile de vâslit, cele de surf și ambarcațiunile silențioase pot fi periculoase în zonele în care balenele înoată de obicei.

Acesta le recomandă oamenilor să folosească bărci cărora să le lasă întotdeauna motoarele pornite. Zgomotul produs de motoarele acestor ambarcațiuni ajută balenele să le detecteze prezenţa și implicit, să le evite.