Experiența unei turiste din Rusia care a ajuns în stațiunea lui Kim Jong Un: ”Mergeau în spatele nostru”

Întâmplările de care a avut parte o turistă din Rusia după ce a vizitat stațiunea lui Kim Jong Un. Ce a povestit aceasta.
Alexa Serdan
16.08.2025 | 20:40
Experienta unei turiste din Rusia care a ajuns in statiunea lui Kim Jong Un Mergeau in spatele nostru
O turistă din Rusia a povestit cum a fost în stațiunea lui Kim Jong Un. Sursa foto: KNCA

Daria Zubkova, o bloggeriță cunoscută în mediul virtual, a dezvăluit cum s-a simțit când a ajuns în stațiunea lui Kim Jong Un. Experiența turistei din Rusia a fost făcută publică pe social media, acolo unde are o comunitate destul de mare.

Experiența unei turiste din Rusia în stațiunea lui Kim Jong Un

O turistă din Rusia a împărtășit cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare întâmplările de care a avut parte pe litoralul nord-coreean. Tânăra pe numele său Daria Zubkova a vizitat pentru prima oară stațiunea lui Kim Jong Un.

Locația este deschisă de o perioadă destul de scurtă, dar nu duce lipsă de vizitatori. Bloggerița a mărturisit că a fost însoțită în permanență de ghizi, însă acest lucru nu a intimidat-o absolut deloc în timpul șederii sale.

În plus, a subliniat faptul că respectivii îndrumători nu se comportau precum niște ”escorte”, ci mai degrabă făceau acest lucru ca un gest de grijă. Cu toate acestea, influencerița a reușit să petreacă câteva momente singură, inclusiv noaptea.

„Nu mi-a fost frică pentru că nu aveam nimic de spus care să mă facă să fiu speriată. Mergeau în spatele nostru, vorbeau cu noi, se asigurau că nu ne pierdem sau ceva de genul acesta.

Am ieșit singură din hotel, am mers prin apropiere, chiar la 2 dimineața, pe plajă, și nu a fost nicio problemă”, a mărturisit turista din Rusia, conform Daily Mail. Bloggerița a dezvăluit ce i-a plăcut în stațiunea lui Kim Jong Un.

Mâncarea, punctul principal din stațiunea lui Kim Jong Un

Turista din Rusia care a petrecut câteva zile în stațiunea lui Kim Jong Un a vorbit și despre beneficii. Pe lângă faptul că locația se întinde pe aproximativ 4 kilometri de plajă cu nisip alb are și o gastronomie excelentă.

Mâncarea este punctul principal, restaurantele din Wonsan Kalma oferind o experiență de neuitat. Cei care ajung în această regiune se bucură de preparate culinare speciale. Acestea sunt realizate de bucătari pricepuți și atenți la nevoile clienților.

„Ne-au dus în mai multe restaurante, atât în zona stațiunii, cât și în Kinyan, și mereu au vrut să ne surprindă. Se adaptau tuturor intereselor noastre: multă carne diferită, rață, iepure, diverse tipuri de pește.

Chiar au încercat să ne facă plăcere”, a completat Daria Zubkova, pe social media. Bloggerița a mai transmis că infrastructura din stațiune a impresionat-o, casele și clădirile fiind noi și cu decorațiuni frumoase.

De asemenea, în curțile hotelurilor se află fântâni, perfecte pentru a te răcori în zilele caniculare. Creatoarea de conținut a mai dezvăluit că nu a avut nicio secundă teama că va fi ascultată de ghizi. A făcut această remarcă legat de ”convoiul” care a însoțit-o de-a lungul călătoriei sale.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
