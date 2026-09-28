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România a început cu o formulă de start diferită față de cea din meciul cu Suedia. Pe lângă cei 9 fotbaliști noi, Gică Hagi a schimbat și sistemul de joc, însă deciziile sale nu s-au dovedit a fi câștigătoare. Bosnia a defilat pe Arena Națională și a înscris de 4 ori în poarta lui Radu, iar Gică Popescu și Adi Mutu au rămas impresionați de selecționata lui Sergej Barbarez.

Gică Popescu, fostul căpitan al Barcelonei, și-a văzut fosta echipă în jocul Bosniei din meciul cu România

Datorită jocului slab al României, naționala Bosniei a arătat incredibil de bine în meciul de luni seară. Naționala lui Barbarez a impresionat prin jocul său și mai ales prin modul în care reușea să iasă elegant din pressingul ineficient al „tricolorilor”.

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Văzând diferența uriașă din teren, Gică Popescu a declarat că la un moment dat avea impresia că naționala lui Hagi joacă împotriva Barcelonei, echipă la care „Baciul” a fost căpitan: „Trebuie să recunoaștem că am întâlnit o echipă net superioară. Echipă cu ștaif de Mondiale, pe care timp de 90 de minute nu am reușit să o blocăm. Au ieșit din apărare de fiecare dată ca o echipă mare. Nu știam dacă jucăm împotriva Barcelonei sau împotriva Bosniei.

Am avut o problemă mare la nivelul fundașilor centrali. Două goluri au fost în urma unor greșeli ce arată că cei doi fundași centrali nu au mai jucat împreună. Bosnia ne-a cedat jumătatea terenului în a doua repriză, dar spuneam că există posibilitatea să schimbăm 9 jucători și să nu avem relații de joc. Sper să fie un eșec punctual, iar la meciul cu Polonia să arătăm diferit”, a declarat Gică Popescu la

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Ce a vrut, de fapt, Gică Hagi? Întrebările care îl macină pe Adrian Mutu după România – Bosnia 2-4

La finalul partidei de pe Arena Națională, Adrian Mutu a recunoscut că nu înțelege ce și-a dorit Gică Hagi, de fapt, de la această partidă. Deși „Regele” a explicat la nivel declarativ că dorește primul loc în grupă, „Briliantul” este de părere că obiectivul propus se bate cap în cap cu

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„Eu cred că meciul acesta putea să fie lejer 6-7 la 2 pentru Bosnia. În afară de golurile pe care le-au dat, au mai ratat 2-3 ocazii mari. Ce am câștigat din acest meci? Asta este întrebarea pe care mi-o pun eu. L-am auzit pe Gică Hagi că vrea să construiască o echipă, dar ce am câștigat? A fost o națională improvizată, care părea că joacă un amical cu Insulele Feroe. A fost un experiment nereușit, prea multe schimbări. În compartimentul defensiv, fundașii centrali au fost modești, iar fundașii laterali provin tot din fundași centrali.

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Cred că era mai indicat să jucăm cu Borza și Strata, decât cu Eissat și Coubiș. Nu știu ce strategie a avut Gică și ce vrea să facă din acest Nations League, dar în momentul de față, dacă voiam să luăm primul loc, nu trebuia să experimentăm așa mult. Cred că Gică știe mai bine decât noi toți, dar aici e echipa națională, nu e echipă de club. Nu are timp să formeze echipa pe care și-o dorește el. Probabil are nevoie de 2-3 ani pentru acest lucru. Cam astea sunt întrebările. Din păcate, am arătat rău în seara asta. Nici nu știi ce să analizezi la acest meci.

Am încercat să facem un pressing, dar nu ne-a ieșit. Au ieșit mereu din defensivă foarte frumos. Golul 4 este o bijuterie de gol. Comentatorii au zis despre golul lui Cicâldău, dar al patrulea lor gol a fost excepțional, plecat de la portar”, a spus Adrian Mutu pentru sursa citată.