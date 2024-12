Experiment pe TikTok: un candidat fictiv a ajuns la un milion de vizualizări în două ore. A promis 2 kg de aur fiecărui român

Un experiment realizat pe TikTok a arătat cum un candidat fictiv poate ajunge rapid la un milion de vizualizări pe această platformă. În ciuda unor promisiuni imposibil de realizat, acesta a ”cucerit” publicul.

Cât de vulnerabilă este platforma TikTok: un candidat fictiv a ajuns la un milion de vizualizări în 2 ore

În contextul scandalului iscat în jurul candidatului independent , jurnaliștii de la au realizat un experiment care demonstrează vulnerabilitățile de securitate ale rețelei chineze.

Jurnaliștii sursei citate, alături de un specialist IT, au creat un candidat fictiv la postul de premier, așadar o funcție pentru care nici măcar nu există alegeri. Cu toate acestea, au reușit să obțină peste 1 milion de vizualizări în mai puțin de două ore.

Premierul intrat în cursa virtuală, pe numele său Vasile Ion, și-a anunțat “candidatura” cu promisiuni mai mult decât fanteziste. A garantat că fiecare cetățean va primi câte 2 kilograme de aur, pretinzând că aceste rezerve sunt ascunse de stat.

”Dragi români, numele meu este Vasile Ion, viitorul dvs prim ministru! Iată câteva dintre propunerile mele. Prima și cea mai importantă: aur pentru toți!

Din partea mea, din partea primului ministru, fiecare român va primi două kilograme de aur din rezerva statului. Rezervele oricărui stat sunt foarte mari. Noi nu știm, e secret de stat”, spune candidatul creat, în clipul care a fost șters ulterior.

În ciuda acestor promisiuni SF, peste . Cei de la Recorder, ajutați de Levi Elekes, un antreprenor român din zona IT, au demonstrat cum astfel de conturi false pot manipula algoritmii TikTok.

În acest caz s-a folosit un proces numit ”viralizare”. ”Se creează o bază de date, să zicem cu 5.000 de oameni, pe care vrem să-i poziționăm ca oameni reali. Conturi false pe care intri și îți este foarte greu să îți dai seama pentru că omul are poză de profil, are și clipuri urcate cu el, cu pisica, cu familia etc, dar, de fapt, nu este el”, explică Elekes.

Ulterior, după ce clipul cu Vasile Ion a atins borna de un milion de vizualizări, TikTok a început să sugereze utilizatorilor căutări asociate cu numele său. Experimentul are o concluzie clară: algoritmii platformei amplifică vizibilitatea unui subiect fals, transformându-l într-un fenomen de masă.