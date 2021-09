Experimentați, dar fără meciuri în picioare. Dinamo vrea să se salveze cu jucători care au stat pe bară în ultima vreme

FANATIK a anunțat în exclusivitate transferurile lui , , , iar Iuliu Mureșan i-a mai adus și pe Răzvan Popa și Mirko Ivanovski. Ultimii jucători aduși de Dinamo sunt Cătălin Itu, venit sub formă de împrumut de la CFR Cluj, așa cum președintele „câinilor” . și , anunțat tot de către site-ul nostru.

Deși echipa pregătită de Dario Bonetti va câștiga mult la capitolul experiență, majoritatea jucătorilor au destul de puține meciuri în picioare în ultimul an.

Dinamo a adus nu mai puțin de opt jucători după ridicarea interdicției la transferuri

Constantin Nica a fost , după ce s-a antrenat cu „alb-roșiii” timp de șapte luni și a oferit un . Fundașul dreapta a mai jucat la Dinamo în 2012-2013 și în 2017-2018, însă nu a putut semna cu Dinamo din cauza interdicției la transferuri.

Evaluat în 2013 la 1,5 milioane de euro, Nica are două meciuri la echipa națională, însă din cauza unor probleme medicale nu a mai jucat de foarte mult timp. Ultimele sale meciuri sunt din 13 și 21 septembrie 2019, împotriva lui CFR Cluj și Academica Clinceni, pentru FC Voluntari. La meciul cu FCSB se vor împlini exact doi ani de la ultima partidă oficială a dinamovistului.

2 ani au trecut de la ultimul meci oficial al lui Constantin Nica pentru FC Voluntari

este noul fundaș central al „câinilor”, are 24 de ani, 1,90 metri și a fost în curtea lui Inter Milano, având și două meciuri la naționala U21. În Liga 1, a mai jucat la Universitatea Craiova și Gaz Metan Mediaș, iar în sezonul trecut a evoluat în tricoul lui Poli Iași, unde a prins 17 meciuri. Ultima partidă jucată a fost pe data de 25 aprilie 2021, adică în urmă cu mai bine de patru luni.

4 luni au trecut de la ultima partidă a lui Răzvan Popa: 17 meciuri are în sezonul trecut la Poli Iași

Gabi Torje și Cosmin Matei, speranțele ofensive ale „câinilor” în acest sezon

Gabi Torje a avut mai multe oferte, însă a decis să se întoarcă la Dinamo după trei ani. Dinamovistul și-a reziliat pe 22 aprilie 2021 contractul cu Bandirmaspor, echipă din liga a doua din Turcia, și nu a mai jucat o partidă oficială de aproape cinci luni.

Torje mai are la dispoziție doar patru zile pentru a se pune la punct cu pregătirea fizică și a fi apt pentru derby-ul cu FCSB. Ultima partidă jucată de Torje a fost pe data de 19 aprilie 2021, când a reușit un gol și o pasă decisivă împotriva lui Boluspor.

4 luni au trecut de la ultimul meci al lui Gabi Torje: 16 meciuri a jucat în sezonul trecut la AEL Larissa și Bandirmaspor

Singurul jucător dintre cei opt care a jucat meci de meci în sezonul trecut este Cosmin Matei. Noul decar din Ștefan cel Mare, cu două meciuri la echipa națională, este un mijlocaș ofensiv care a mai jucat la Dinamo în 2016 și a evoluat în sezonul trecut pentru Viitorul Constanța (actuala Farul) în 34 de partide (un gol și trei pase decisive). Ultimul meci jucat a fost pe data de 19 mai împotriva celor de la Astra Giurgiu.

4 luni au trecut de la ultimul meci în care a evoluat Cosmin Matei: 34 de meciuri are mijlocașul la Viitorul în sezonul trecut

Plamen Iliev și Mirko Ivanovski, jucători cu zeci de meciuri la echipe naționale

Plamen Iliev este fostul portar al lui Ludogorets, de care s-a despărțit la finalul lui august. În acest început de sezon nu a jucat deloc pentru campioana Bulgariei, deși are 19 meciuri în națională și a fost titular împotriva campioanei europene Italia, pe data de 28 martie. Este evaluat conform transfermarkt la un milion de euro, iar în sezonul trecut a apărat la Ludogorets în 16 meciuri, dintre care șase în grupele Europa League. Ultimul meci la Ludogorets a fost pe data de 12 martie 2021.

6 luni au trecut de la ultima partidă pentru Ludogorets al lui Plamen Iliev: 16 meciuri are internaționalul în sezonul trecut

Mirko Ivanoski este un atacant macedonean care a mai jucat în Liga 1 la Astra Giurgiu și CFR Cluj. Ultima oară la Diósgyőri VTK, în Ungaria, Ivanovski a jucat ultimul meci pe data de 9 mai împotriva lui Fehervar. A evoluat în 31 de meciuri, a reușit patru goluri și patru pase decisive în sezonul trecut și este evaluat la 250.000 de euro. Are 27 de meciuri și un gol la naționala Macedoniei de Nord, pentru care a jucat ultima oară în 2015, în preliminariile Campionatului European împotriva Ucrainei.

4 luni au trecut de la ultimul meci al lui Ivanovski pentru Diósgyőri VTK: 31 de meciuri are atacantul în sezonul trecut

Cătălin Itu este ultimul jucător adus la Dinamo și care va veni sub formă de împrumut până la finalul sezonului de la campioana României, CFR Cluj. Mijlocașul central a jucat doar 31 de minute în acest sezon pentru CFR Cluj, în partida pierdută cu 0-4 cu Steaua Roșie (19 minute) și în derby-ul din campionat cu FCSB (12 minute). Itu are 21 de ani și are patru meciuri la naționala U21. În sezonul trecut, beneficiind și de regula care obliga cluburile să înceapă meciurile din Liga 1 cu doi jucători U21 titulari, Itu a jucat în 29 de partide, dintre care 24 în campionat și cinci în cupele europene.

31 de minute a bifat Cătălin Itu în acest sezon pentru CFR Cluj

Cătălin Țîră s-a antrenat cu Dinamo și a semnat un contract după ce negocierile cu un atacant italian au căzut. Crescut la juniorii lui Dinamo, Țîră a jucat la rivala Rapid și a înscris împotriva lui Dinamo în tricoul lui Voluntari. Ultima oară a jucat pentru Sudova în Lituania, cu care și-a încheiat contractul pe 23 iunie, după doar șase partide. A mai jucat zece meciuri pentru Rapid sezonul trecut în Liga a doua. 100.000 de euro e cota lui Țîră conform transfermarkt.