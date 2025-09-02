Sport

Experimentele tactice ale lui Gigi Becali, taxate dur de prietenul Mitică Dragomir: „A vrut să se dea rotund!”. Verdict clar în „cazul Chiricheș”

Dumitru Dragomir a criticat, în direct la „Profețiile lui DON Mitică”, experimentele tactice făcute de Gigi Becali în CFR Cluj - FCSB 2-2.
Iulian Stoica
02.09.2025 | 09:36
Dumitru Dragomir, critici la adresa lui Gigi Becali după ce l-a schimbat prematur pe Vlad Chiricheș. Sursă foto: Colaj Fanatik

Partida dintre CFR Cluj și FCSB a oferit un moment extrem de controversat. Vlad Chiricheș a fost înlocuit în minutul 29 al întâlnirii, asta după ce mijlocașul a greșit la golul marcat de Djokovic. Ce spune Dumitru Dragomir despre decizia luată de Gigi Becali.

În cadrul „Profețiilor lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a transmis că el nu l-ar fi schimbat niciodată pe Vlad Chiricheș în meciul cu CFR Cluj, mijlocașul jucând bine până în minutul 29 al întâlnirii. Fostul șef de la LPF consideră că Gigi Becali a greșit tactica în meciul cu rivala, însă ar fi câștigat oricum, asta dacă nu existau greșeli de arbitraj din partea lui Sebastian Colțescu.

„Gigi Becali a făcut niște greșeli ieri la schimbări. (n.r. – Cum e să îl schimbi pe Chiricheș așa repede?) A vrut să se dea el rotund! Nici nu jucase rău Chiricheș. Să vă vedeți de treabă, Chiricheș nici nu jucase rău, cum să îl scoți?

Nu datorită lui a pierdut FCSB cele două puncte, ci din cauza arbitrajului! Trebuie să fie foarte clar, eu trebuie să fiu corect. Cu toate greșelile făcute, FCSB trebuia să câștige. Dacă nu erau greșeli, FCSB ar fi câștigat sigur.

(n.r. – E ultimul meci al lui Chiricheș la FCSB?) Să vă vedeți de treabă, așa a mai fost și anul trecut, ultimul lui meci. Nu cred că e ultimul lui meci, a mai fost așa și după iar o să aibă nevoie Gigi Becali nevoie de el.

Darius Olaru și Florin Tănase pot juca fără probleme împreună. Nici nu aș juca unul fără celălalt! Cu ei amândoi e echipa mult mai puternică. Dacă nu îi joacă simultan, Gigi Becali schimbă echipa. Octavian Popescu nici nu ar trebui să iasă din echipă.

Cu Mihai Popescu e așa și așa la cartonașul acela. Dacă dai 11 metri, îl dai și pe Mihai Popescu afară! Dacă dai două 11 metri, îl dai afară și pe Mihai Popescu. Și eu eram cu semnul întrebării… Eu nu îl dădeam afară pe Mihai, alea sunt faulturi de joc”, a declarat Dumitru Dragomir.

