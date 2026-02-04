Experimentul lui Cristi Chivu, analizat în Italia după ce Inter a învins-o la limită pe Torino în Cupă: „S-a jucat cu focul!”. Ce notă a primit tehnicianul român

ADVERTISEMENT

Interul lui Cristi Chivu a obținut calificarea în semifinalele Cupei Italiei după ce a trecut cu 2-1 de Torino în meciul disputat la Monza în faza sferturilor. Ange-Yoan Bonny și Andy Diouf au punctat pentru „nerazzurri”, care au avut mici emoții după golul înscris pentru oaspeți de Sandro Kulenovic. Presa din Italia a analizat prestația echipei lui Chivu.

Cum a reacționat presa din Italia după Inter – Torino 2-1

Cristi Chivu a aliniat o formulă experimentală pentru meciul cu Torino, tinerii Matteo Cocchi (19 ani) și Issiaka Kamate (21 de ani) fiind titularizați, alături de fotbaliști care au evoluat mai puțin în acest sezon, precum portarul Josep Martinez sau mijlocașul Andy Diouf. Deciziile lui Cristi Chivu s-au dovedit a fi inspirate, iar Inter a obținut calificarea în semifinale.

Presa din „Cizmă” s-a pronunțat cu privire la în ciuda faptului că . „Inter s-a jucat cu focul, dar este în semifinale”, au titrat cei de la , care au precizat următoarele: „Jocul părea a fi liniștit după 60 de minute, dar răspunsul lui Torino și golul lui Kulenovic au testat abilitatea Interului de a rezista. Totuși, golurile înscrise de Bonny și Diouf au fost de ajuns pentru nerazzurri, care au smuls o victorie cu 2-1 și au avansat în semifinale”.

„Nerazzurrii au deschis scorul în prima repriză prin Bonny și și-au dublat avantajul în startul părții secunde datorită lui Diouf, însă reacția celor de la Torino a complicat situația lui Chivu”, au notat cei de la .

Ce notă a primit Cristi Chivu după Inter – Torino 2-1

Cristi Chivu a primit nota 6.5 din partea site-ului după victoria obținută contra celor de la Torino. „Fie din curaj, fie din necesitate, antrenorul român ‘lansează’ de la început doi jucători de la formația Under 23 într-o echipă care emană rotație în toate zonele terenului.

În final, parțial datorită atitudinii mai puțin combative a lui Torino timp de trei sferturi din meci, acesta și-a îndeplinit dubla misiune pe care și-a propus-o înainte de meci: a obținut calificarea în semifinalele Coppa Italia și a odihnit mai mulți titulari”, au transmis italienii.

Pe cine ar putea întâlni Inter în semifinale

Inter va juca în semifinale împotriva învingătoarei din partida Napoli – Como, care va avea loc pe 10 februarie, de la ora 22:00. Penultimul act al Cupei se va disputa în dublă manșă, pe 3-5 martie și 21-23 aprilie. Inter va fi gazdă în tur, în timp ce manșa secundă se va disputa pe terenul adversarei. Pe cealaltă parte a tabloului, se vor juca în sferturi partidele Atalanta – Juventus și Bologna – Lazio.