Experții au dat verdictul: cine este favorită la câștigarea UEFA Champions League. Real Madrid nu e pe podium, iar Interul lui Chivu are șanse infime

Champions League a revenit cu un nou sezon palpitant. Cine sunt echipele cu șanse mari să cucerească trofeul. Verdictul specialiștilor în cazul Interului lui Chivu.
Mihai Dragomir
17.09.2025 | 11:16
Ce șanse au echipele la câștigarea Champions League. Cum arată situația lui Inter. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Faza principală din Champions League a debutat cu etapa 1 marți, 16 septembrie. Noul sezon din prestigioasa competiție oferită de UEFA se deschide cu meciuri tari, iar specialiștii au calculat deja șansele echipelor să triumfe la finalul stagiunii. Ce au indicat în dreptul lui Inter, echipa condusă de Cristi Chivu.

Șansele la cucerirea trofeului Champions League

Champions League revine, iar microbiștii așteaptă cu nerăbdare să își vadă echipele favorite luptând cu granzii Europei pentru supremație. Campionatele interne au început, loturile au fost pregătite, iar tot ce rămâne acum de pus în scenă este spectacolul și fotbalul la superlativ.

Specialiștii de la Football Meets Data au precizat, pentru fiecare dintre cele 36 de echipe calificate în faza principală, șansele de calificare în fiecare rundă eliminatorie, până la câștigarea competiției.

Astfel, echipe precum Liverpool și Arsenal sunt văzute cu cele mai mari șanse de a pune mâna pe marele trofeu, primind procente de 16%, respectiv 15%. PSG, câștigătoarea ediției trecute, vine din urmă cu șanse de 11%. Coloși precum Barcelona, Real Madrid sau Manchester City au doar 8% șanse în viziunea specialiștilor, iar Bayern sau Chelsea doar 6%, respectiv 5%.

Ce spun specialiștii despre șansele ca Inter să câștige Champions League

Inter a fost la doar un pas să pună mâna pe un nou trofeu Champions League sezonul trecut, însă a fost demolată de PSG în marea finală (scor 0-5). Acum, cu Chivu la timona echipei, situația poate arăta total diferit.

Învinsă cu 4-3 de Juventus în „Derby D’Italia” și cu un start modest de campionat în Serie A, Inter are șanse infime la câștigarea Champions League, fiind creditată cu șanse de doar 5%. Iată cum arată tabelul complet cu șansele fiecărei echipe pentru accederea în următoarele faze eliminatorii:

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
