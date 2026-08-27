Experții au oferit verdictul înainte de Ararat-Armenia – Universitatea Craiova: „Vor scrie istorie!”

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Returul „dublei” dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia din play-off-ul Europa League se va disputa joi, de la ora 19:00, la Erevan, iar învingătoarea va avansa în faza ligii, în timp ce învinsa își va continua parcursul european în Conference League. Experții s-au pronunțat înainte de partida din Armenia.

Universitatea Craiova, învinsă la Erevan? Experții s-au pronunțat

Experții britanici sunt de părere că Ararat-Armenia va produce surpriza pe teren propriu și va reuși să se impună cu 2-1, rezultat care ar aduce calificarea în faza principală a Europa League după remiza înregistrată în prima manșă de pe „Ion Oblemenco”. „După un meci echilibrat în partida tur, nu ar fi nicio surpriză să vedem un scenariu similar pe stadionul Vazgen Sargsyan, joi seară (n.r. 27 august).

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Chiar dacă Universitatea Craiova are deja experiența unei calificări în cupele europene, credem că Ararat-Armenia va avea o evoluție mult mai bună pe teren propriu și va scrie istorie, calificându-se pentru prima dată în fazele principale ale unei competiții europene”, au notat cei de la . Antrenorul campioanei României, .

Ce a declarat antrenorul lui Ararat-Armenia înainte de returul contra Universității Craiova

Antrenorul celor de la Ararat-Armenia, Manuel Jorge da Silva Cruz, cunoscut încă din cariera de jucător drept „Tulipa”, a vorbit despre duelul cu Universitatea Craiova. „Cheia succesului, talismanul, va fi energia pozitivă care există în echipă, în vestiar, printre jucători. Până acum, această energie pozitivă ne-a ajutat. Îmi place să visez, iar pentru asta nu trebuie să plătim taxe. Mi-am dat seama că fotbalul din Armenia nu este doar divertisment. Vom încerca să demonstrăm că fotbalul are spațiu și oportunități de dezvoltare în această țară.

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Echipa din România (n.r. Universitatea Craiova) încearcă să ne pună la încercare printr-o presiune intensă. Având în vedere presiunea mare exercitată de adversar, am cerut echipei ca poziționarea fiecăruia în meciul următor să fie foarte corectă și să ia decizii rapide în duelurile unu la unu”, a afirmat tehnicianul portughez, conform . .