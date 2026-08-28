Sport

Experții s-au pronunțat! Cristi Chivu, șansă uriașă în Champions League

Experții au analizat tragerea la sorți a Champions League și s-au pronunțat cu privire la programul pe care îl are Interul lui Cristi Chivu în acest sezon.
Bogdan Mariș
28.08.2026 | 21:55
Expertii sau pronuntat Cristi Chivu sansa uriasa in Champions League
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Experții s-au pronunțat! Cristi Chivu (45 de ani), șansă uriașă în Champions League. FOTO: Hepta
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Inter și-a aflat joi adversarele din faza principală a Champions League, iar din analiza amplă realizată de experții de la Opta a reieșit faptul că echipa pregătită de Cristi Chivu are al doilea cel mai ușor program dintre toate cele 36 de echipe. Singura formație care a fost mai norocoasă decât campioana Italiei este VfB Stuttgart.

Interul lui Cristi Chivu, al doilea cel mai ușor program din Champions League

Inter va întâlni două adversare puternice din urna 1, Liverpool pe teren propriu și Real Madrid în deplasare, însă în celelalte șase partide pornește cu prima șansă: Club Brugge (acasă), Borussia Dortmund (deplasare), Șahtior Donețk (acasă), Feyenoord (deplasare), Stuttgart (acasă) și Slovan Bratislava (deplasare).

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„Dintre echipele din Urna 1, Internazionale a ieșit deosebit de bine din această tragere la sorți, primind a doua cea mai ușoară serie de meciuri din faza ligii dintre toate echipele. După ce a pierdut finala Champions League în sezonul 2024-2025, Inter a suferit o eliminare surprinzătoare în fața lui Bodø/Glimt în play-off-ul eliminatoriu din sezonul trecut. Având în vedere meciurile pe care le vor disputa de această dată, speră să evite complet această fază și să se califice direct în optimile de finală”, au notat cei de la Opta.

Ce echipă are cel mai dificil program din Champions League

Din analiza realizată de cei de la Opta după tragerea la sorți organizată joi de UEFA reiese că debutanta Sabah Baku, formația înființată în 2017 care s-a calificat în faza ligii, are cel mai dificil program dintre toate echipele. Pe azeri îi așteaptă un adevărat „botez de foc” în cea mai importantă competiție inter-cluburi, deoarece le vor întâlni pe Barcelona (acasă), Arsenal (deplasare), Borussia Dortmund (acasă), Manchester United (deplasare), Napoli (acasă), Villarreal (deplasare), Slavia Praga (acasă) și Viking (deplasare).

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Echipele care se vor deplasa în Azerbaidjan ar fi putut juca la București, însă Sabah a produs surpriza în play-off contra lui Hapoel Beer Sheva, iar israelienii au trecut în Europa League. Fanii români care vor să fie prezenți pe stadion au aflat vineri ce echipe vor sosi în Giulești în faza principală a Europa League.

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