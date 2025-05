Expertul Marca în arbitraj, verdict după penalty-ul dictat în Inter – Barcelona: „M-am uitat de 80 de ori”

💥 Penalti de Pau Cubarsí a Lautaro Martínez

🔎 Tras ver 80 repeticiones no veo un contacto directo del defensor con el atacante

📺 Incorrecta intervención de VAR

❌ No es penalti

🟨 Al pitarlo, Pau Cubarsí debió ver la amarilla, no la vio

⚽️

🏆

— Pável Fernández (@PavelFdez)