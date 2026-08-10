Expertul TV care a distrus un arbitru din România. „E periculos, nu slab!”

ADVERTISEMENT

O nouă etapă din SuperLiga, un nou meci în care arbitrajul stârnește discuții. Bogdan Cosmescu l-a făcut praf pe Cătălin Popa, responsabilul din camera VAR la partida dintre Dinamo și FC Voluntari, câștigată de „câini” cu 4-0. Ce i-a reproșat, de fapt, expertul TV.

Bogdan Cosmescu l-a mitraliat pe Cătălin Popa

Dinamo s-a impus cu 4-0 în fața lui FC Voluntari în a 4-a etapă a noului sezon din SuperLiga. Deși scorul a fost categoric, maniera de arbitraj nu a fost tocmai pe placul lui Bogdan Cosmescu, cel care . Celebrul expert TV l-a criticat pe Cătălin Popa, prezent în camera VAR, pentru intervenţiile repetat. În opinia sa, acesta i-a cerut în repetate cazuri lui Iulian Călin, „centralul” partidei, să meargă la monitor pentru a revedea anumite faze.

ADVERTISEMENT

În plus, Bogdan Cosmescu este de părere că intervențiile repetate și lungi din partea VAR reduc considerabil ritmul unei partide, contrar direcției impuse de FIFA și UEFA, care vor un joc cât mai lin și cursiv. „Mi-e greu să vorbesc despre altceva decât despre Cătălin Popa, dar am să încerc. Este periculos, nu slab. Istvan Kovacs e slab. VAR-ul nu este o jucărie să cauţi câte o tâmpenie în careu la fiecare fază. Domnul ăsta, Cătălin Popa, nu a înţeles care e menirea VAR-ului.

VAR-ul a fost inventat pentru a corecta greşelile majore, nu să schimbi tu soarta unui meci. El nu vrea să avantajeze pe cineva. El pur şi simplu nu a înţeles care e treaba cu VAR-ul. Împingerea lui Cîrjan la Mamic este o nebunie. FIFA şi UEFA încearcă să iuţească jocul cât mai mult. La fiecare corner, vine Iulian Călin şi vorbeşte 30 de secunde (n.r. – cu arbitrii de la VAR)”, a spus Bogdan Cosmescu la

ADVERTISEMENT

Cătălin Popa, băgat în ședință imediat după meciul cu scandal dintre Universitatea Craiova și Dinamo

La începutul lunii mai din acest an, Universitatea Craiova și Dinamo se duelau în Bănie în cadrul etapei a 7-a a play-off-ului SuperLigii. Oltenii se impuneau atunci cu 2-1, dar reușita din prelungii a lui Nsimba a fost contestată vehement de oaspeți. În urma validării golului francezului, o serie de critici și polemici au curs în toate părțile.

ADVERTISEMENT

FANATIK aflase la acel moment că observatorul de arbitri Cristi Nica a mers direct în cabina VAR, nervos din cauza gafei comise de brigada de arbitri care a validat golul de 2-1 al oltenilor. Din informațiile obținute de FANATIK, și Lucian Rusandu, care s-au aflat în camera VAR și nu au analizat de la început faza care a decis partida. Discuțiile intense s-au întins pe durata a 40 de minute, iar cei doi „cavaleri ai fluierului” au fost mustrați aspru atunci.