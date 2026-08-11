Sport

Expertul TV care a mitraliat noua vedetă a lui FCSB în direct: „Ar trebui să i se interzică să mai intre pe stadion!”. Gigi Becali „l-a urecheat” imediat

Meciul dintre Sepsi și FCSB de la Sfântu Gheorghe s-a soldat doar cu o remiză albă, iar bucureștenii au pierdut momentan prima poziție! Expertul TV l-a criticat aspru pe noul transfer al roș-albaștrilor, iar Gigi Becali a intervenit
Ciprian Păvăleanu
11.08.2026 | 09:52
Expertul TV care a mitraliat noua vedeta a lui FCSB in direct Ar trebui sa i se interzica sa mai intre pe stadion Gigi Becali la urecheat imediat
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Noul transfer al lui FCSB a fost luat în colimator de expertul TV. Foto: Colaj FANATIK
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FCSB a fost eliminată din UEFA Conference League de Auda, însă chiar dacă fotbaliștii au de jucat un singur meci pe săptămână, în partida de la Sepsi au arătat slab din punct de vedere fizic și le-a lipsit clar ritmul de joc. Bogdan Cosmescu, unul dintre cei mai apreciați experți TV din România pentru franchețea sa, l-a criticat aspru pe Eddy Gnahore după meci, iar patronul Gigi Becali l-a mustrat.

Bogdan Cosmescu l-a făcut praf pe Eddy Gnahore după Sepsi – FCSB 0-0

După meciul de la Sfântu Gheorghe, se poate spune că Sepsi a pierdut două puncte luni seară, în fața lui FCSB. Elevii lui Marius Baciu au părut vlăguiți și fără idei de joc. Nici noile transferuri nu au ajutat. Pe teren s-au aflat trei dintre ele: Batubinsika, care și-a făcut treaba în defensivă, Gnahore și Boutoutaou.

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Ultimii doi au avut prestații sub așteptări, iar mijlocașul francez l-a făcut pe Bogdan Cosmescu să răbufnească: „Sunt slabi rău. De ce, nu știu… poate să fie șocul cu eliminarea aia (n.r. – Din Conference League). Să conteze asta, nu știu… pierzi un meci și-ți pierzi încrederea, zic și eu. S-au pierdut niște jucători. Olaru… toată lumea zice că e bine că a plecat. Ce e bine că a plecat? Ăla-ți rezolva un meci de genul ăsta.

Prindea un șut de la 25 de metri și băteai 1-0. Cine mai face treaba asta acum? (n.r. – Gnahore?) Gnahore!? Ar trebui să i se interziscă să mai intre pe stadion până nu se pune la punct. Nu are ce să caute în teren până nu se pune la punct cu condiția fizică”, a spus Bogdan Cosmescu, la Prima Sport 1.

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Gigi Becali a intervenit telefonic și l-a mustrat pe expertul TV

La scurt timp după ce și-a exprimat opinia în direct, Gigi Becali a intervenit telefonic și a ținut să-l mustreze pe Bogdan Cosmescu, într-un mod foarte civilizat, care l-a făcut pe expertul TV să-și recunoască exagerarea: „Nu putem, pentru că nu ne permite regulamentul, să dăm interzis la jucători pe teren. Aude omul, chiar dacă ai exagerat sau ai glumit, și zice cum adică interzis pe teren?

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Zi, domnule: da, ai pierdut două puncte. Eu zic că sunt mulțumit cu rezultatul de egalitate, dar ca să-i zic la un jucător că-i interzic să intre pe teren, nu e normal. Voi faceți ce vreți, dar nu e frumos ce faceți!”, le-a atras atenția Gigi Becali celor din studio.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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