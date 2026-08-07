Expertul TV care a pulverizat-o pe Craiova după remiza din Finlanda: ”Au părut amatorii amatorilor! Pentru ce să merite victoria?”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Basarab Panduru, dezamăgit de jocul Craiovei din Finlanda

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, într-o partidă din turul trei preliminar din Europa League, manșa tur. Campioana României a condus la pauză datorită reușitei lui Ștefan Baiaram (min. 38), dar s-a văzut egalată la mijlocul reprizei secunde, prin nicaraguanul Moreno (min. 72).

Basarab Panduru, dezamăgit de jocul Craiovei din Finlanda

Jucătorii lui Filipe Coelho au făcut o primă repriză foarte bună. Au marcat un gol, dar și-au creat și alte șanse bune de a marca. Părea că jocul se îndreaptă către o victorie clară a românilor, dar nu a fost așa.

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și au profitat de apatia jucătorilor olteni, care nu au reușit să mențină jocul solid din prima parte. Un detaliu statistic elocvent: posesia Craiovei din prima repriză a fost 52%, iar în cea de-a doua doar 45%. De asemenea, diferența foarte mare dintre reprize se poate observa și la capitolul cornerelor. În prima repriză, Craiova a condus cu 2-0, iar în repriza secundă scorul a fost 6-0 pentru KuPS.

Prezent în studioul Prima Sport, editorialistul fanatik.ro Marius Mitran a afirmat că Universitatea ar fi meritat, totuși, victoria în acest duel. Nu de aceeași părere a fost și colegul său de platou, fostul internațional Basarab Panduru, care a criticat în termeni duri prestația jucătorilor lui Filipe Coelho din a doua repriză.

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„Nu știu ce să zic… Nu sunt de acord! Pentru ce să merite victoria? Pentru ce-a făcut în prima repriză, dar pentru ce nu a făcut în repriza a doua? Aș compara o repriză a doua din cale-afară de slabă. În repriza a doua nu ai făcut absolut nimic, cu o echipă care, atunci când s-a dat legătura (n.r. – la TV), ai zis că sunt amatorii amatorilor, da? Amatorii amatorilor ai părut tu în repriza a doua?”, a răbufnit Basarab Panduru la Prima Sport.

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Returul dintre Universitatea Craiova și KuPS este programat joi, 13 august, de la ora 20:00, pe „Ion Oblemenco”. În continuare, oltenii rămân favoriți la accederea în play-off-ul Europa League, acolo unde ar urma să întâlnească pierzătoarea dintre Celje (Slovenia) și Ararat-Armenia (Armenia). În tur, Ararat s-a impus acasă cu 2-1.