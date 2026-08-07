Expertul TV care a pulverizat-o pe Craiova după remiza din Finlanda: ”Au părut amatorii amatorilor! Pentru ce să merite victoria?”

Universitatea Craiova a remizat, joi, scor 1-1, pe terenul finlandezilor de la KuPS, într-o partidă din turul trei preliminar din Europa League, manșa tur. Campioana României a condus la pauză datorită reușitei lui Ștefan Baiaram (min. 38), dar s-a văzut egalată la mijlocul reprizei secunde, prin nicaraguanul Moreno (min. 72).
Jucătorii lui Filipe Coelho au făcut o primă repriză foarte bună. Au marcat un gol, dar și-au creat și alte șanse bune de a marca. Părea că jocul se îndreaptă către o victorie clară a românilor, dar nu a fost așa.
Finlandezii au ieșit foarte motivați de la cabine și au profitat de apatia jucătorilor olteni, care nu au reușit să mențină jocul solid din prima parte. Un detaliu statistic elocvent: posesia Craiovei din prima repriză a fost 52%, iar în cea de-a doua doar 45%. De asemenea, diferența foarte mare dintre reprize se poate observa și la capitolul cornerelor. În prima repriză, Craiova a condus cu 2-0, iar în repriza secundă scorul a fost 6-0 pentru KuPS.
Prezent în studioul Prima Sport, editorialistul fanatik.ro Marius Mitran a afirmat că Universitatea ar fi meritat, totuși, victoria în acest duel. Nu de aceeași părere a fost și colegul său de platou, fostul internațional Basarab Panduru, care a criticat în termeni duri prestația jucătorilor lui Filipe Coelho din a doua repriză.
„Nu știu ce să zic… Nu sunt de acord! Pentru ce să merite victoria? Pentru ce-a făcut în prima repriză, dar pentru ce nu a făcut în repriza a doua? Aș compara o repriză a doua din cale-afară de slabă. În repriza a doua nu ai făcut absolut nimic, cu o echipă care, atunci când s-a dat legătura (n.r. – la TV), ai zis că sunt amatorii amatorilor, da? Amatorii amatorilor ai părut tu în repriza a doua?”, a răbufnit Basarab Panduru la Prima Sport.
Returul dintre Universitatea Craiova și KuPS este programat joi, 13 august, de la ora 20:00, pe „Ion Oblemenco”. În continuare, oltenii rămân favoriți la accederea în play-off-ul Europa League, acolo unde ar urma să întâlnească pierzătoarea dintre Celje (Slovenia) și Ararat-Armenia (Armenia). În tur, Ararat s-a impus acasă cu 2-1.