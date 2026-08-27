Expertul TV care crede că Gigi Becali trebuie să țină cu altă echipă. ”Va fi mai mare suporter al lor decât al FCSB-ului”

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FCSB a bifat un nou transfer. Bucureștenii l-au cedat pe Daniel Bîrligea în Serie A, la Frosinone. Un bine cunoscut expert TV a spus în direct că Gigi Becali ar trebui să susțină de acum clubul italian. La ce s-a referit.

Gigi Becali, fanul altei echipe. Pe cine trebuie să susțină de acum, de fapt

și va juca în acest sezon la Frosinone, iar pentru împrumutul său pentru un an. Pentru ca transferul să se facă definitiv, Frosinone trebuie să se salveze de la retrogradare în această stagiune, iar bucureștenii vor mai încasa apoi 3,5 milioane de euro. Glumind pe seama acestei clauze, Radu Naum, moderator la Digi Sport, a spus că Gigi Becali trebuie să îi susțină de acum pe cei de la Frosinone, pentru ca restul banilor să ajungă în contul său la finalul sezonului.

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„Pentru prima dată în cariera lui, Gigi Becali va ține cu altă echipă, cu Frosinone. Dacă rămâne în Serie A, mai ia 3,5 milioane de euro. Va fi cel mai mare fan al acestei echipe. Totul este despre bani. Cred că va fi mai mare suporter al ei decât al FCSB-ului, al lui Frosinone”, a spus Radu Naum la

Pericol pentru Daniel Bîrligea. Frosinone mai aduce un atacant

Daniel Bîrligea va avea concurență serioasă la Frosinone. Echipa din Serie A pune la punct ultimele detalii pentru cu o cotă de piață de 11 milioane de euro. Mai exact, italienii vor să îl aducă și pe Tomas Bobcek, care a retrogradat în liga a doua poloneză cu Lechia Gdansk în stagiunea precedentă.

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În vârstă de 24 de ani, Tomas Bobcek a înscris peste 20 de goluri în ultimul sezon, iar acum este foarte aproape de a ajunge în Italia. Deși suma pusă pe masă pentru transfer este una foarte mare pentru un club precum Frosinone, italienii îl vor cu orice preț.

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