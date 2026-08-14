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Expertul TV care e nemulțumit de calificarea Craiovei. Ce nu i-a plăcut la jocul oltenilor

Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Europa League, dar un expert TV s-a arătat nemulțumit. Ce l-a îngrijorat cel mai mult după evoluția oltenilor.
Traian Terzian
14.08.2026 | 07:41
Expertul TV care e nemultumit de calificarea Craiovei Ce nu ia placut la jocul oltenilor
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Un expert TV, total nemulțumit de prestația Universității Craiova. Sursă foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Campioana României a revenit de la 0-1 în meciul cu KuPS și s-a impus cu 2-1 pentru a-și asigura prezența într-o grupă europeană. Însă, expertul TV Basarab Panduru a fost nemulțumit de cum s-a prezentat trupa lui Filipe Coelho la retur.

Ce l-a nemulțumit pe expertul TV la Universitatea Craiova

Fostul internațional Basarab Panduru a mărturisit că această calificare a Universității Craiova s-a conturat mai greu decât și-a imaginat și nu își poate explica de ce s-a întâmplat așa, deoarece echipa finlandeză i s-a părut una modestă.

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”Da, a fost mai greu decât mă așteptam. Din cauza Craiovei, nu din cauza lui KuPS. Înțeleg că victoria era foarte importantă. Trebuia să câștigi, fără să conteze cum o faci. Dar există un mare ‘dar’ după toate astea.

De ce te prezinți așa cu o echipă care este slabă rău de tot? Care sunt cauzele? De ce ai ajuns așa? Să câștigi, dar suferind. Ne-am chinuit ca să câștigăm meciul. Cred că cei de la KuPS sunt slabi. Ai avut meciul tur, în care ai știut că, dacă ai pus presiune pe ei, nu au mai existat. Când nu ai mai pus presiune, puteau să aibă și 2-1. Aici, la fel.

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Trebuie să îi lauzi, o calificare e o calificare, dar nici să trecem fără să spunem că această echipă nu trebuia niciodată să îți pună probleme. Sunt jucători slăbuți, nu au calitate, nu pot alerga nici în față, nici în spate”, a declarat Panduru, la Prima Sport.

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Câtă vină are Filipe Coelho

La rândul său, Andrei Vochin a remarcat într-un editorial FANATIK că Universitatea Craiova a obținut tremurând această calificarea în play-off-ul Europa League și consideră că problema vine și de la antrenorul Filipe Coelho.

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Consilierul președintelui FRF este de părere că în acest sezon ”alb-albaștrii” încep foarte prost meciurile și le termină fără să mai aibă forță fizică, iar acest lucru ridică mari semne de întrebare în privința staff-ului tehnic.

”Filipe Coelho este un om atât de calm încât ai senzația că n-ar clipi nici dacă Perseidele și-ar schimba traiectoria și i-ar viza direct capul. În principiu, e o calitate. Doar că liniștea antrenorului trebuie să producă liniște în echipă.

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La Craiova pare să producă altceva: imaginea unei formații care, în momentele dificile, nu simte existența unei mâini forte. Coelho nu pare încă jupânul vestiarului. Iar episodul Baiaram spune multe”, a scris Vochin.

Ce urmează pentru Universitatea Craiova

Rămasă singura reprezentată a României în cupele europene, Universitatea Craiova se va duela cu Ararat-Armenia în play-off-ul Europa League. Prima manșă va avea loc în Bănie, pe 20 august, urmând ca returul să se joace în Armenia, pe 27 august.

În cazul în care va reuși să se impună în dubla manșă, campioana României va accede în grupa de Europa League, în caz contrar urmând să coboare în cea de Conference League, unde a jucat și în sezonul precedent.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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