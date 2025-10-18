Explicația dezastrului de la naționala care a jucat în semifinalele CM 1994, ajunsă acum ciuca bătăilor în Europa: “Suntem singura țară din Uniunea Europeană care nu a făcut asta!”

Naționala Bulgariei, semifinalistă la CM 1994, are un parcurs dezastruos în preliminariile CM 2026. A pierdut toate meciurile și are un singur gol marcat și 16 primite. Bulgarii nu au mai fost la un turneu final de Campionat Mondial din 1998, asemenea României.

Bulgaria nu a construit nici măcar un stadion

Vecinii de la sud de Dunăre nu au mai prins nici măcar un EURO, ultima participare fiind consemnată în 2004. De atunci, naționala bulgară se zbate în mediocritate, în ciuda faptului că, în ultimii 20 de ani a schimbat 17 selecționeri.

Înfrângerile cu 1-6, acasă, cu Turcia, și 0-4 cu Spania, în deplasare, din această lună au dinamitat presiunea asupra Federației de la Sofia, care a ripostat însă la criticile dure care i-au fost aduse. Vicepreședintele Atanas Fournadziev a explicat de ce Bulgaria nu poate ieși din mocirla în care se zbate.

Vice-președintele Federației: “Problema nu este sosirea străinilor, ci dezvoltarea copiilor”

“Am spus-o de mult timp, atâta timp cât nu avem cel puțin cinci jucători din primele cinci ligi din Europa, nu există nicio modalitate de dezvolta naționala.

Este evident că, atât psihic, cât și fizic copiii noștri nu sunt pregătiți. Trebuie să joace ca titulari în ligi puternice. Din moment ce căpitanul nostru este rezervă la PAOK, ce putem face? Suntem deschiși la sugestii dacă ne spuneți ce trebuie să schimbăm.

Fotbalul se face cu mulți bani, acum trei ani am fost la Bologna și în oraș erau 20 de stadioane. În Bulgaria cluburile din prima divizie nu au mijloacele de a-și ține jucătorii, cu atât mai puțin de a investi în tineri.

Problema nu este sosirea străinilor, ci dezvoltarea copiilor. Nu au unde să se antreneze. Suntem singura țară din Uniunea Europeană care nu a construit un stadion. Acești bani trebuie să vină de undeva. Pentru mine, statul este singura soluție”, a punctat oficialul bulgar, în presa bulgară. O situație mult diferită de cea din România, unde s-au construit peste 20 de stadioane din 2000 încoace și altele sunt în stadiu de proiect.

Bulgaria se bazează pe Milanov, de la Dinamo

, au ajuns să încerce la națională inclusiv fotbaliști din Australia. Bozhidar Kraev joacă acum la Western Sydney Wanderers. Alte două prezențe exotice sunt un fotbalist din China (Kolev) și unul din Japonia (Ahmetov).

Vecinii au totuși un fotbalist în Big 5, pe Ilia Gruev, care joacă în Anglia, la Leeds United. Acesta este evaluat la opt milioane de euro, la fel ca Despodov. Cei doi sunt cei mai bine cotați fotbaliști din lotul antrenat acum de Alexander Dimitrov, adus la prima reprezentativă de la U21.

Campioana Ludogoreț are 20 de străini în lot

În rest, bulgarii se bazează pe fotbaliști din Turcia, Polonia, Israel, Scoția, Olanda sau Belgia, dar care nu sunt le echipe mari. În ultimii 20 de ani, selecționeri ai Bulgariei au fost nume grele, precum Hristo Stoicikov, Liuboslav Penev, Krasimir Balakov sau germanul Lothar Mattheus. Fără rezultate notabile.

