Explicația evoluției slabe a lui Petrila la Rapid: “A avut un adversar șmecher!”

. Echipa antrenată de Bergodi nu a făcut un joc reușit și a suferit a doua înfrângere consecutivă. Fostul jucător de la CFR Cluj a fost introdus în repriza secundă și nu a avut prea multe reușite. Evoluția slabă a lui Petrlia a fost explicată de Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu, despre evoluția slabă a lui Petrila

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, a vorbit în exclusivitate și Sorin Cârțu. și despre evoluția slabă a lui Petrila. Cârțu a mizat pe un joc nereușit al echipei Rapid, dar și pe o performanță bună a fundașului de la Petrolul, Doua.

“A avut și un adversar șmecher acolo, Doua. Îmi place de el, e bun de tot și are forță mare. Are angajament și e un antagonist puternic. Are exact ce trebuie să aibă un fundaș. Și-a respectat sarcinile, știa care sunt calitățile adversarului. L-a studiat bine, știa că pe spații largi e mai bun Petrila și l-a blocat bine de fiecare dată.

Mie copilul nu mi-a displăcut. Petrlia s-a zbătut, a încercat să intre în joc, dar nu a fost ajutat nici de mijloc, dar nici acolo în față. Mă așteptam la Cîrjan să îl ajute, dar a fost modest.”, a spus Sorin Cârțu.

Cârțu despre Cîrjan: “Nu iese cu nimic în evidență”

Sorin Cârțu susține că se aștepta la mai mult de la Cîrjan, care a făcut un joc modest. Fostul președinte al craiovenilor a mai spus că la celelalte echipe de top din SuperLiga sunt mai mulți fotbaliști U21 care își lasă mai bine amprenta în meciuri. Cu toate astea, Cârțu spune că ar trebui ca suporterii să îl susțină mai mult.

“La cât s-a vorbit despre el mi se pare că sunt mai mulți jucători U21 care ies în evidență față de el. Spre exemplu, după ce a fost schimbat, Pănoiu a avut mai multă agresivitate decât el. Cîrjan e modest, e blocat. E presiune mare pe el și de la fanii Rapidului. Astfel de lucruri se întâmplă la jucătorii mai timizi. Suporterii ar trebui să îl ajute mai mult.

Cîrjan nu pare genul care să reziste la presiunea de la Rapid. Nu iese cu nimic în evidență. Pe la alte echipe, cum ar fi Universitatea Craiova, FCSB sau CFR, jucătorii U21 de acolo își pun altfel amprenta.”, a spus Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cârțu, suprins de rezultatele Rapidului

Fost antrenor și la Rapid, Sorin Cârțu a fost surprins de evoluțiile slabe ale echipei din Giulești. Analistul de la FANATIK SUPERLIGA nu își explică punctele pierdute, având în vedere condițiile clubului, jucătorii, antrenorul și mai ales suporterii de la Rapid.

“Pe mine mă surprind rezultatele și punctele pierdute. Cu toate că Rapidul are jucători destul de buni. Am fost și eu antrenor la Rapid și știu că 50% din victoria de acasă se datorează fanilor, prin presiunea pe care o pun pe adversari și pe arbitrii.”, a mai adăugat Sorin Cârțu.