O elevă din Galați a obținut nota 3 la Evaluarea Națională. După contestație, lucrarea acesteia a fost notată cu 8,25.

. Inspectoratul general din Vrancea a venit cu lămuriri. Potrivit acestora, a fost o „o eroare de borderou”, adică două lucrări au fost încurcate între ele.

Explicația inspectoratului în cazul elevei care a primit nota 3 la Evaluarea Națională și nota 8,25 după contestație

„Am primit o sesizare de la Comisia judeţeană de evaluare a judeţului Galaţi care ne-au sesizat o diferenţă foarte mare de punctaj, de la nota 3 la nota 8,25. După ce am primit în cursul zilei de ieri (marţi – n.red.) lucrările din centrul zonal de contestaţii, am început cercetările,” a transmis inspectorul general Daniela Marchitan, potrivit

Notele a două lucrări au fost inversate: „Comisia judeţeană a mers în centrul nostru de corectare, am vizualizat lucrarea, am vizualizat borderourile, am verificat şi celelalte lucrări din centru şi am descoperit că la lucrarea cu numărul 2.012 a fost trecută nota lucrării cu numărul 2013. Practic cele două note au fost trecute inversat pe lucrări.”

Inspectorul a mai precizat că s-au făcut demersuri pentru ca lucrările să fie notate corect în acest caz: „am sesizat comisia naţională de Evaluare Naţională, am explicat ceea ce s-a întâmplat, am luat declaraţiile celor doi profesori evaluatori şi aşteptăm rezoluţia comisiei naţionale pentru pasul următor. Bănuiesc că vom primi acceptul de a interveni în aplicaţie şi de a pune corect cele două medii copiilor. Pentru că interesul este pentru elevi în primul şi primul rând.”

. Mai mulți elevi s-au trezit cu diferențe de mai bine de 3 puncte între nota inițială și cea de după contestații. Ministrul Educației a explicat că această situație nu trebuie să se mai repete și că este nevoie de o evaluare obiectivă.

În total, au fost depuse mai bine de 20.000 de contestații după Evaluarea Națională. Dintre acestea, la 18.000 de lucrări notele au fost modificate.

Inspectoratul Vrancea, lămuriri cu privire la contextul în care s-a produs eroarea

Inspectorul general din Vrancea a explicat că interesul profesorilor pentru participarea la corectarea lucrărilor a scăzut de la an la an. Timpul scurt pe care îl au la dispoziție și presiunea la care sunt supuși au stat la baza acestui fenomen.

„În ultimii ani, profesorii refuză din ce în ce mai mult să participe în comisiile de corectură a tezelor la examenele naţionale. Presiunea este foarte mare, iar timpul pe care îl au alocat evaluării acestor lucrări este foarte scurt,” a declarat Daniela Marchitan.

„A fost foarte greu să găsim atâţia profesori evaluatori şi în acest an. Oboseala care s-a acumulat şi-a spus cuvântul în acest caz,” a adăugat.

Potrivit metodologiei examenului de organizare a examenului de Evaluare Naţională, profesorii care au făcut greșeala riscă să nu mai poată să facă parte din comisiile de corectură.