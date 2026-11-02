Sport

Explicația lui Denis Drăguș după U Cluj – FCSB 1-0: „Dacă nu suntem concentrați…”

Alex Bodnariu, Bogdan Mariș
03.11.2026 | 00:11
Explicatia lui Denis Dragus dupa U Cluj FCSB 10 Daca nu suntem concentrati
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Denis Drăguș (27 de ani) a reacționat la finalul partidei U Cluj - FCSB 1-0. FOTO: FANATIK
Denis Drăguș a revenit pe gazon după o lună și jumătate, însă nu a putut să o ajute pe FCSB în meciul cu U Cluj, pierdut cu 0-1. Ce a declarat atacantul la finalul întâlnirii.
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Denis Drăguș (27 de ani) a intrat pe teren în repriza secundă a meciului pe care FCSB l-a disputat pe terenul Universității Cluj, însă atacantul nu a reușit să își ajute echipa, care a cedat cu 0-1 după golul înscris de Jovo Lukic în urma unei faze fixe. Internaționalul român a tras concluziile la finalul jocului.

Ce a declarat Denis Drăguș după U Cluj – FCSB 1-0

În minutele petrecute pe teren, Denis Drăguș a trimis două șuturi, niciunul dintre ele pe spațiul porții, și a fost implicat într-o fază discutabilă în careul advers, fiind avertizat pentru simulare de arbitrul Iulian Călin, decizie criticată dur la finalul meciului de Gigi Becali. Atacantul susține că FCSB nu merita să plece învinsă de pe Cluj Arena.

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„Părerea mea e că nu meritam să pierdem acest meci, am avut multe situații de a marca, am controlat jocul. Din păcate, n-am fost destul de concentrați la o fază fixă și detaliile fac diferența. Probabil ne așteptam să înscriem în orice moment. Dacă nu suntem concentrați 100%, se întâmplă astfel de lucruri. Trebuie să mergem înainte, n-avem ce face.

Trebuie să avem încredere, ca joc, am arătat mai bine. Era important să nu pierdem, dar e un campionat lung, destul de echilibrat. Toate echipele sunt puternice, orice meci e deschis oricărui rezultat. Am ieșit din aceste două meciuri (n.r. cu Gloria Bistrița și U Cluj) cu înfrângeri, dar trebuie să mergem înainte. Mă simt bine. Mă simțeam mai bine dacă noi câștigam astăzi. Sper să ajut cât mai mult echipa și să adunăm puncte”, a spus Denis Drăguș, conform Digi Sport.

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Denis Drăguș a revenit pe gazon după o lună și jumătate

Denis Drăguș a debutat la FCSB în meciul cu Petrolul de pe 14 septembrie, iar 5 zile mai târziu a fost titularizat de Marius Baciu în eșecul dur suferit pe terenul Universității Craiova, 0-5. Internaționalul român a rezistat doar până în minutul 42, când a părăsit terenul din cauza unei accidentări. Inclus de Gică Hagi în lotul final pentru primele 4 meciuri ale României din grupa de Liga Națiunilor, Drăguș a ratat aceste jocuri, dar și următoarele patru partide ale FCSB-ului, primele din mandatul lui Laurențiu Reghecampf, cu Oțelul, FC Voluntari, Rapid și Gloria Bistrița.

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Denis Drăguș, după U Cluj - FCSB 1-0

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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