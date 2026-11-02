Explicația lui Denis Drăguș după U Cluj – FCSB 1-0: „Dacă nu suntem concentrați…”

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Denis Drăguș (27 de ani) a intrat pe teren în repriza secundă a meciului pe care FCSB l-a disputat pe terenul Universității Cluj, însă atacantul nu a reușit să își ajute echipa, care a cedat cu 0-1 după golul înscris de Jovo Lukic în urma unei faze fixe. Internaționalul român a tras concluziile la finalul jocului.

Ce a declarat Denis Drăguș după U Cluj – FCSB 1-0

În minutele petrecute pe teren, Denis Drăguș a trimis două șuturi, niciunul dintre ele pe spațiul porții, și a fost implicat într-o fază discutabilă în careul advers, fiind avertizat pentru simulare de arbitrul Iulian Călin, decizie criticată dur la finalul meciului de . Atacantul susține că FCSB nu merita să plece învinsă de pe Cluj Arena.

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„Părerea mea e că nu meritam să pierdem acest meci, am avut multe situații de a marca, am controlat jocul. Din păcate, n-am fost destul de concentrați la o fază fixă și detaliile fac diferența. Probabil ne așteptam să înscriem în orice moment. Dacă nu suntem concentrați 100%, se întâmplă astfel de lucruri. Trebuie să mergem înainte, n-avem ce face.

Trebuie să avem încredere, ca joc, am arătat mai bine. Era important să nu pierdem, dar e un campionat lung, destul de echilibrat. Toate echipele sunt puternice, orice meci e deschis oricărui rezultat. Am ieșit din aceste două meciuri (n.r. cu Gloria Bistrița și U Cluj) cu înfrângeri, dar trebuie să mergem înainte. Mă simt bine. Mă simțeam mai bine dacă noi câștigam astăzi. Sper să ajut cât mai mult echipa și să adunăm puncte”, a spus Denis Drăguș, conform .

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Denis Drăguș a revenit pe gazon după o lună și jumătate

a debutat la FCSB în meciul cu Petrolul de pe 14 septembrie, iar 5 zile mai târziu a fost titularizat de Marius Baciu în eșecul dur suferit pe terenul Universității Craiova, 0-5. Internaționalul român a rezistat doar până în minutul 42, când a părăsit terenul din cauza unei accidentări. Inclus de Gică Hagi în lotul final pentru primele 4 meciuri ale României din grupa de Liga Națiunilor, Drăguș a ratat aceste jocuri, dar și următoarele patru partide ale FCSB-ului, primele din mandatul lui Laurențiu Reghecampf, cu Oțelul, FC Voluntari, Rapid și Gloria Bistrița.

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