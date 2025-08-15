Sport

Explicația lui Edi Iordănescu după ce Legia Varșovia a fost eliminată din Europa League: „Ghinion excepțional”

Edi Iordănescu și Legia Varșovia au fost eliminați din Europa League și vor juca în play-off-ul de Conference League. Fostul selecționer al României știe care este motivul eliminării echipei sale
FANATIK
15.08.2025 | 22:25
Explicatia lui Edi Iordanescu dupa ce Legia Varsovia a fost eliminata din Europa League Ghinion exceptional
ULTIMA ORĂ
Edi Iordănescu a analizat motivele eliminării echipei sale din Europa League. Foto: Colaj FANATIK

Edi Iordănescu a suferit o înfrângere usturătoare în tur împotriva lui AEK Larnaca, iar în returul din Polonia a avut șansa uluitoare să conducă cu 2-0 încă din minutul 16. Echipa sa nu a mai reușit să înscrie alt gol, iar fostul selecționer a pus eliminarea pe fondul oboselii jucătorilor.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, amăgit de începutul meciului Legia Varșovia – AEK Larnaca. Care a fost analiza antrenorului

Legia Varșovia a fost învinsă cu 4-1 în tur de ciprioții de la AEK Larnaca, iar echipa lui Edi Iordănescu avea nevoie de o victorie la cel puțin trei goluri pentru a trimite meciul în prelungiri. Deși părea imposibil, polonezii au înscris rapid două goluri și conduceau cu 2-0 încă din minutul 16, însă scorul final a fost 2-1.

Edi Iordănescu este de părere că faptul că AEK nu a jucat încă meciuri în campionat reprezintă un avantaj enorm pe care ciprioții l-au avut în fața echipei sale, care a intrat în competiție încă din turul 1 preliminar și a disputat și Supercupa Poloniei:

ADVERTISEMENT

„Am câștigat meciul, dar nu suntem fericiți pentru că am crezut că putem realiza o minune. Trebuia să câștigăm la patru goluri ca să avansăm în runda următoare. Este cu atât mai frustrant pentru că, la un moment dat, am crezut că putem face asta.

Am vrut să începem acest meci cu mare intensitate. Am jucat pe flancuri și am pasat mingea atacanților. Totul a fost perfect de la început. Am avut și o șansă să facem 3-0. Dacă am fi profitat, probabil că meciul ar fi decurs altfel.

ADVERTISEMENT
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat...
Digi24.ro
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat

A trebuit să fac anumite schimbări, deși nu sunt un fan al unor astfel de soluții. Am avut doar două zile la dispoziție pentru a pregăti meciul. Cu toate acestea, jucătorii au înțeles ce le-am cerut. De la început, am jucat cu doi atacanți. Ne-au lipsit patru fotbaliști-cheie, inclusiv trei mijlocași. Kapustka, Gonçalves și Elitim sunt foarte importanți pentru noi. Am încercat să găsim o soluție”

ADVERTISEMENT
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț,...
Digisport.ro
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave

„Am avut ghinion excepțional”

„În repriza a doua, planul nostru a dat greș. Băieții au jucat mai slab pentru că se simțeau foarte obosiți. AEK a jucat jumătate din numărul de meciuri disputate de noi în acest sezon. Au avut o săptămână întreagă să se pregătească pentru manșa retur, pentru că nu au avut încă niciun meci de campionat.

ADVERTISEMENT

În acest sens, au avut un avantaj față de noi. A fost o seară frustrantă pentru noi pentru că, la un moment dat, orice era posibil. Le mulțumesc jucătorilor mei pentru eforturile depuse și fanilor pentru încrederea lor. În cele două meciuri împotriva lui AEK Larnaca, am avut un ghinion excepțional. Apreciez susținerea fanilor. Acum trebuie să ne concentrăm pe campionat și pe calificările din Conference League. Trebuie să ne recuperăm bine, pentru că avem meciuri importante în față”, a declarat Edi Iordănescu, conform polsatsport.pl.

Legia Varșovia va juca în play-off-ul UEFA Conference League unde va întâlni formația scoțiană Hibernian, care a trecut de Partizan Belgrad în turul al treilea preliminar.

Dinamo a mers pe mâna unui portar de 16 ani la meciul cu...
Fanatik
Dinamo a mers pe mâna unui portar de 16 ani la meciul cu UTA! A fost format la școala de fotbal a lui Dani Coman
UTA, la un pas de insolvență! Clubul a intrat în concordat preventiv. Care...
Fanatik
UTA, la un pas de insolvență! Clubul a intrat în concordat preventiv. Care este situația arădenilor în acest moment
Rareș Ilie, debut cu de toate la Empoli: gol de pus în ramă...
Fanatik
Rareș Ilie, debut cu de toate la Empoli: gol de pus în ramă și un penalty ratat. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ianis Hagi dă lovitura: peste 1.000.000 de euro pe an! 'Contractul e pe...
iamsport.ro
Ianis Hagi dă lovitura: peste 1.000.000 de euro pe an! 'Contractul e pe masă'
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract...
gsp.ro
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
Florinel Coman, OUT!
Digisport.ro
Florinel Coman, OUT!
Pugilistul Ronald Gavril a reacționat după scenele șocante din Bacău: „Să fie o...
gsp.ro
Pugilistul Ronald Gavril a reacționat după scenele șocante din Bacău: „Să fie o lecție pentru toți!”
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă...
Libertatea.ro
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!