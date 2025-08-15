Explicația lui Edi Iordănescu după ce Legia Varșovia a fost eliminată din Europa League: „Ghinion excepțional”

Edi Iordănescu a suferit o înfrângere usturătoare în tur împotriva lui AEK Larnaca, iar în returul din Polonia a avut șansa uluitoare să conducă cu 2-0 încă din minutul 16. iar fostul selecționer a pus eliminarea pe fondul oboselii jucătorilor.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, amăgit de începutul meciului Legia Varșovia – AEK Larnaca. Care a fost analiza antrenorului

Legia Varșovia a fost învinsă cu 4-1 în tur de ciprioții de la AEK Larnaca, iar echipa lui Edi Iordănescu avea nevoie de o victorie la cel puțin trei goluri pentru a trimite meciul în prelungiri. Deși părea imposibil, polonezii au înscris rapid două goluri și conduceau cu 2-0 încă din minutul 16, însă scorul final a fost 2-1.

Edi Iordănescu este de părere că faptul că AEK nu a jucat încă meciuri în campionat reprezintă un avantaj enorm pe care ciprioții l-au avut în fața echipei sale, care a intrat în competiție încă din turul 1 preliminar și

ADVERTISEMENT

„Am câștigat meciul, dar nu suntem fericiți pentru că am crezut că putem realiza o minune. Trebuia să câștigăm la patru goluri ca să avansăm în runda următoare. Este cu atât mai frustrant pentru că, la un moment dat, am crezut că putem face asta.

Am vrut să începem acest meci cu mare intensitate. Am jucat pe flancuri și am pasat mingea atacanților. Totul a fost perfect de la început. Am avut și o șansă să facem 3-0. Dacă am fi profitat, probabil că meciul ar fi decurs altfel.

ADVERTISEMENT

A trebuit să fac anumite schimbări, deși nu sunt un fan al unor astfel de soluții. Am avut doar două zile la dispoziție pentru a pregăti meciul. Cu toate acestea, jucătorii au înțeles ce le-am cerut. De la început, am jucat cu doi atacanți. Ne-au lipsit patru fotbaliști-cheie, inclusiv trei mijlocași. Kapustka, Gonçalves și Elitim sunt foarte importanți pentru noi. Am încercat să găsim o soluție”

ADVERTISEMENT

„Am avut ghinion excepțional”

„În repriza a doua, planul nostru a dat greș. Băieții au jucat mai slab pentru că se simțeau foarte obosiți. AEK a jucat jumătate din numărul de meciuri disputate de noi în acest sezon. Au avut o săptămână întreagă să se pregătească pentru manșa retur, pentru că nu au avut încă niciun meci de campionat.

ADVERTISEMENT

În acest sens, au avut un avantaj față de noi. A fost o seară frustrantă pentru noi pentru că, la un moment dat, orice era posibil. Le mulțumesc jucătorilor mei pentru eforturile depuse și fanilor pentru încrederea lor. În cele două meciuri împotriva lui AEK Larnaca, am avut un ghinion excepțional. Apreciez susținerea fanilor. Acum trebuie să ne concentrăm pe campionat și pe calificările din Conference League. Trebuie să ne recuperăm bine, pentru că avem meciuri importante în față”, a declarat Edi Iordănescu, conform

Legia Varșovia va juca în play-off-ul UEFA Conference League unde va întâlni formația scoțiană Hibernian, care a trecut de Partizan Belgrad în turul al treilea preliminar.