Explicația lui Pep Guardiola după ce Manchester City a fost egalată de la 3-0 de Feyenoord: ”Nu aveam voie!”. Ce notă a primit arbitrul Radu Petrescu

Perioada nefastă pentru a continuat și partida cu Feyenoord (3-3). ”Cetățenii” au obținut doar un punct , deși au condus cu 3-0 și păreau că se află în controlul întâlnirii.

Pep Guardiola, după Manchester City – Feyenoord 3-3: ”Trebuie să ne odihnim și să ne eliberăm mental”

La finalul înfruntării, Guardiola a vorbit despre cauza pentru care elevii săi nu a fost în stare să închidă meciul. Tehnicianul catalan a explicat că jucătorii săi au fost surprinși în momentul în care nu erau ”stabili”.

ADVERTISEMENT

Pep Guardiola a subliniat despre ”cetățeni” că au nevoie să se elibereze mental după pasa proastă pe care o traversează. A fost al șaselea meci pentru campioana en-titre a Angliei fără victorie în toate competițiile.

În precedentele cinci dueluri, Manchester City a pierdut de fiecare dată! Este pentru prima dată când Guardiola se confruntă cu o astfel de situație atât la City, cât și în cariera sa de antrenor.

ADVERTISEMENT

”Am jucat bine la 3-0, dar am primit goluri când nu eram stabili. Am pierdut multe meciuri recent și suntem fragili. Nu știu dacă este fragilitate mentală, dar am făcut greșeli.

Trebuie să ne odihnim și să ne eliberăm mental. Era un joc perfect pentru a ne recăpăta încrederea. Aceasta este situația, am jucat bine. La acest nivel nu ne permitem să facem cadouri.

ADVERTISEMENT

Acum nu sunt pregătit să mă gândesc la calcule pentru calificare. Trebuie să ne revenim și să ne pregătim pentru următoarea dispută. Nu aveam voie să primim primele două goluri”, a declarat Pep Guardiola, la finalul partidei dintre Manchester City și Feyenoord (3-3), din etapa a 5-a a grupei unice a Ligii Campionilor, conform .

O victorie pierdută incredibil

Manchester City părea că are toate cele trei puncte ”în buzunar” după golurile marcate de către Erling Haaland (în minutele 44 și 53) și de către Ilkay Gundogan (în minutul 50).

ADVERTISEMENT

Fotbalul a demonstrat încă o dată cât poate fi de imprevizibil. Hadj Moussa (75′), Gimenez (82′) și Hancko (89′) au semnat reușitele care au adus pentru Feyenoord un punct nesperat.

Jocul a fost arbitrat de către Radu Petrescu. Centralul român a primit nota 6 din partea publicației britanice .