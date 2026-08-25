Explicația medicului după ce sportiva cu origini românești a murit la doar 19 ani în circumstanțe teribile: „E clar”

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Isabelle Sava, o tânără din Londra cu origini românești, a decedat pe 17 august la vârsta de doar 19 ani după ce a suferit un stop cardiac în somn. Adolescenta practica taekwondo, fiind medaliată cu argint la Campionatul Mondial din 2022, desfășurat în Olanda, și era studentă la drept la o universitate din Londra.

Explicațiile medicului după decesul sportivei de 19 ani

Diana Cimpoeșu, medic-şef UPU-SMURD Iaşi, a încercat să explice circumstanțele incredibile în care a decedat tânăra sportivă cu origini românești, care efectua periodic teste amănunțite. „Ceea ce constatăm este o scădere a vârstei pacienților cu afecțiuni cardiovasculare severe, în primul rând cei cu sindroame coronariene acute.

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E clar că stilul de viață, împreună cu ceilalți factori de risc, și în stilul de viață mă refer la fumat, alimentație, stres, se adaugă la acestea și factorii ereditari, contribuie la scăderea vârstei la care apar aceste afecțiuni acute coronariene”, a declarat aceasta, conform . .

Isabelle Sava, campioană la Taekwondo

Isabelle Sava practica de mai mulți ani, iar la Campionatul Mondial desfășurat în 2022 în Olanda a cucerit o medalie de argint. Sportiva cu origini românești reprezenta Marea Britanie și obținuse centura neagră în taekwondo. Organizatorul strângerii de fonduri a descris-o într-un mod emoționant pe Isabelle, care se pregătea să devină avocat.

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„Isabelle avea atât de multe planuri, atât de multe vise, un potențial uriaș și atât de multe de oferit acestei lumi. Povestea ei ar fi trebuit să aibă mult mai multe capitole. Vă rugăm să vă gândiți la Laura și Ovi și să ne ajutați să le fim alături în timp ce trec printr-o pierdere pe care niciun părinte nu ar trebui să fie nevoit să o îndure vreodată. Odihnește-te în pace, frumoasă Isabelle. Veșnic 19 ani. Veșnic iubită, veșnic în amintirile noastre”, a transmis acesta pe platfoma GoFundMe, conform .