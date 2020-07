Explicaţia pentru situaţia de la CFR Cluj: „O greșeală în efectuarea testului”

Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, a vorbit despre cazurile de COVID-19 de la campioana României.

Doctorul consideră că este posibil să se fi făcut o greșeală în rândul testelor de coronavirus ale jucătorilor CFR-ului.

Totuși, medicul spune că pot exista mai multe explicații pentru neconcordanța dintre teste.

Explicația pentru situația de la CFR Cluj

Medicul Virgil Musta a vorbit despre situația de la CFR Cluj, unde cazurile de COVID-19 au devenit subit negative atunci când testarea s-a făcut la Cluj: „Este o situație inedită și interesantă.

Mi-e foarte greu să spun exact, pentru că, teoretic, se poate ca testele pozitive sau cele negative să fie fals pozitive sau fals negative din mai multe motive.

Poate fi tehnica care s-a folosit sau poate inadecvențe în martorul care s-a luat în considerare când s-au făcut testele. Probabil deficiențe în procedura efectuării testelor. Pot exista și alte cauze pe care aș prefera să nu le comentez”.

„Am avut și noi o situație în Timișoara!”

„Am avut și noi o situație în Timișoara, la Spitalul Odobescu, când s-au născut în aceeași perioadă nouă copii. Aceștia au fost testați pozitiv la COVID-19.

Deoarece se știe că nu se transmite virusul de la mamă la făt am fost contrariat, am repetat testul și am contestat că tehnica folosită nu a fost cea corespunzătoare și au ieșit fals pozitive”, a continuat Virgil Musta la TV DigiSport.

„Din punct de vedere medical există riscul ca testele să nu aibă sensibilitate 100%, dar asta nu se întâmplă la 10 persoane în același timp. Cel mai probabil a fost o greșeală în efectuarea testului.

Depinde și de performanța echipamentelor care efectuează investigația de laborator, dar aș prefera să nu intru în subiect, pentru că, după, toată lumea ar găsi o modalitate de a fenta testul”, a mai spus medicul.