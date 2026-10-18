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Explicația reală! Cum a ajuns jucătorul care a provocat penalty în Rapid – Corvinul să fie pălmuit de propriul căpitan

Tibi Cocora
18.10.2026 | 14:20
Explicatia reala Cum a ajuns jucatorul care a provocat penalty in Rapid Corvinul sa fie palmuit de propriul capitan
EXCLUSIV FANATIK
Florin Maxim a explicat ce s-a întâmplat între Alex Neacșa și Flavius Iacob după penalty-ul provocat în Rapid – Corvinul. Foto: Colaj Fanatik.
Florin Maxim a explicat ce s-a întâmplat între Alex Neacșa și Flavius Iacob după penalty-ul provocat în Rapid – Corvinul. Antrenorul neagă existența unui conflict.
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Partida Rapid – Corvinul Hunedoara a fost urmată de discuții după un moment în care Alex Neacșa, jucătorul care a provocat penalty-ul de 1-0, a fost surprins într-o interacțiune cu propriul coleg, Flavius Iacob. Imaginile au alimentat speculațiile privind un posibil conflict în vestiarul echipei hunedorene, însă Florin Maxim a venit cu explicații la FANATIK SUPERLIGA. Antrenorul susține că nu a existat nicio altercație și că Iacob a încercat, de fapt, să-și încurajeze colegul, vizibil afectat de greșeala comisă. Totodată, Maxim a dezvăluit motivele pentru care a decis să-i retragă lui Neacșa banderola de căpitan.

Florin Maxim explică imaginile cu Alex Neacșa și Flavius Iacob

Florin Maxim a respins interpretarea potrivit căreia Flavius Iacob și-ar fi pălmuit colegul după penalty-ul provocat de Alex Neacșa în partida cu Rapid. Tehnicianul Corvinului afirmă că gestul fundașului a avut rolul de a-l liniști pe Neacșa, care era frustrat după eroarea comisă.

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Antrenorul a insistat că nu a existat niciun incident între cei doi și a precizat că relația lor este una bună: „S-a făcut atâta tam-tam, nu e nicio palmă. S-a dus și a încercat să-l liniștească. Eu sunt mulțumit de Neacșa, drept dovadă și joacă și o face foarte bine. Doar că am avut câteva discuții și cu el”, a declarat Florin Maxim, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

De ce i-a retras Florin Maxim banderola de căpitan lui Alex Neacșa

Dincolo de momentul care a atras atenția după partida cu Rapid, Florin Maxim a vorbit și despre decizia de a schimba căpitanul echipei. Potrivit tehnicianului, Alex Neacșa i-a solicitat în mai multe rânduri să fie schimbat în jurul minutului 60, iar acest lucru a creat o situație dificilă în privința banderolei. Maxim a explicat că are nevoie de un căpitan care să poată rămâne pe teren și să conducă echipa pe durata partidei. Din acest motiv, a ales să-i ofere banderola lui Flavius Iacob, despre care spune că este un jucător cu o capacitate bună de efort și pe care nu obișnuiește să-l schimbe.

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„Am avut trei meciuri în care el a solicitat să iasă în minutul 60. I-am spus că îl pun și pe el într-o situație aiurea și nu are rost să o dezbată, să iasă în minutul 60, să dea banderola de pe braț. I-am zis că îmi trebuie un căpitan de echipă, că pentru mine toți sunt căpitani. L-am pus pe Iacob, pentru că îl știu, e un jucător pe care nu-l schimbi. E fundaș lateral cu o capacitate de efort bună. De asta l-am schimbat din postura de căpitan”, a explicat antrenorul Corvinului.

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Tehnicianul a ținut să precizeze că retragerea banderolei nu înseamnă că și-a pierdut încrederea în Neacșa. Acesta a lăsat deschisă inclusiv posibilitatea ca, pe viitor, să aleagă un alt jucător pentru rolul de căpitan: „Poate, pe viitor, îi voi da banderola altcuiva, asta nu înseamnă că nu am încredere în Neacșa sau că e vreo problemă între noi”, a mai spus Florin Maxim.

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Alex Neacșa, frustrat după penalty-ul provocat în Rapid – Corvinul

Antrenorul a revenit asupra momentului care a generat discuțiile și a explicat că reacția lui Alex Neacșa a fost una de frustrare, după ce acesta și-a dat seama de greșeala comisă. În acel context, Flavius Iacob ar fi intervenit pentru a-l încuraja și pentru a-i transmite că poate contribui în continuare la jocul echipei.

Maxim a amintit că Neacșa avusese prestații bune în partidele anterioare, inclusiv prin centrări decisive, și că o singură eroare nu schimbă statutul său în cadrul echipei: „Mai departe. Alex Neacșa a fost frustrat că a făcut acea greșeală, iar Flavius s-a dus și i-a zis: «Stai liniștit, că ne scoți». În meciul trecut a dat centrare de gol, la Galați la fel. E un jucător exponențial pentru Corvinul, nu a fost niciun fel de incident între ei”, a mai declarat tehnicianul.

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Florin Maxim a mai spus că ar fi vorbit deschis dacă ar fi existat o problemă reală între cei doi fotbaliști. În opinia sa, imaginile au fost interpretate greșit, iar intervenția lui Iacob a avut un scop strict de încurajare: „Dacă era ceva, aș fi spus, pentru că nu mă feresc niciodată. L-a liniștit doar, a vrut să-l îmbărbăteze, iar Neacșa a avut o reacție de frustrare și atât. Ei cred că și stau în cameră împreună, deci cu atât mai mult”, a încheiat Florin Maxim.

Cum a ajuns jucătorul care a provocat penalty în Rapid - Corvinul să fie pălmuit de propriul căpitan

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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