Explicația reală! Cum a ajuns jucătorul care a provocat penalty în Rapid – Corvinul să fie pălmuit de propriul căpitan

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Partida Rapid – Corvinul Hunedoara a fost urmată de discuții după un moment în care Alex Neacșa, jucătorul care a provocat penalty-ul de 1-0, a fost surprins într-o interacțiune cu propriul coleg, Flavius Iacob. Imaginile au alimentat speculațiile privind un posibil conflict în vestiarul echipei hunedorene, însă Florin Maxim a venit cu explicații la FANATIK SUPERLIGA. Antrenorul susține că nu a existat nicio altercație și că Iacob a încercat, de fapt, să-și încurajeze colegul, vizibil afectat de greșeala comisă. Totodată, Maxim a dezvăluit motivele pentru care a decis să-i retragă lui Neacșa banderola de căpitan.

Florin Maxim explică imaginile cu Alex Neacșa și Flavius Iacob

Florin Maxim a respins interpretarea potrivit căreia Flavius Iacob și-ar fi pălmuit colegul după . Tehnicianul Corvinului afirmă că gestul fundașului a avut rolul de a-l liniști pe Neacșa, care era frustrat după eroarea comisă.

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Antrenorul a insistat că nu a existat niciun incident între cei doi și a precizat că relația lor este una bună: „S-a făcut atâta tam-tam, nu e nicio palmă. S-a dus și a încercat să-l liniștească. Eu sunt mulțumit de Neacșa, drept dovadă și joacă și o face foarte bine. Doar că am avut câteva discuții și cu el”, a declarat Florin Maxim, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

De ce i-a retras Florin Maxim banderola de căpitan lui Alex Neacșa

Dincolo de momentul care a atras atenția după partida cu Rapid, și despre decizia de a schimba căpitanul echipei. Potrivit tehnicianului, Alex Neacșa i-a solicitat în mai multe rânduri să fie schimbat în jurul minutului 60, iar acest lucru a creat o situație dificilă în privința banderolei. Maxim a explicat că are nevoie de un căpitan care să poată rămâne pe teren și să conducă echipa pe durata partidei. Din acest motiv, a ales să-i ofere banderola lui Flavius Iacob, despre care spune că este un jucător cu o capacitate bună de efort și pe care nu obișnuiește să-l schimbe.

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„Am avut trei meciuri în care el a solicitat să iasă în minutul 60. I-am spus că îl pun și pe el într-o situație aiurea și nu are rost să o dezbată, să iasă în minutul 60, să dea banderola de pe braț. I-am zis că îmi trebuie un căpitan de echipă, că pentru mine toți sunt căpitani. L-am pus pe Iacob, pentru că îl știu, e un jucător pe care nu-l schimbi. E fundaș lateral cu o capacitate de efort bună. De asta l-am schimbat din postura de căpitan”, a explicat antrenorul Corvinului.

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Tehnicianul a ținut să precizeze că retragerea banderolei nu înseamnă că și-a pierdut încrederea în Neacșa. Acesta a lăsat deschisă inclusiv posibilitatea ca, pe viitor, să aleagă un alt jucător pentru rolul de căpitan: „Poate, pe viitor, îi voi da banderola altcuiva, asta nu înseamnă că nu am încredere în Neacșa sau că e vreo problemă între noi”, a mai spus Florin Maxim.

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Alex Neacșa, frustrat după penalty-ul provocat în Rapid – Corvinul

Antrenorul a revenit asupra momentului care a generat discuțiile și a explicat că reacția lui Alex Neacșa a fost una de frustrare, după ce acesta și-a dat seama de greșeala comisă. În acel context, Flavius Iacob ar fi intervenit pentru a-l încuraja și pentru a-i transmite că poate contribui în continuare la jocul echipei.

Maxim a amintit că Neacșa avusese prestații bune în partidele anterioare, inclusiv prin centrări decisive, și că o singură eroare nu schimbă statutul său în cadrul echipei: „Mai departe. Alex Neacșa a fost frustrat că a făcut acea greșeală, iar Flavius s-a dus și i-a zis: «Stai liniștit, că ne scoți». În meciul trecut a dat centrare de gol, la Galați la fel. E un jucător exponențial pentru Corvinul, nu a fost niciun fel de incident între ei”, a mai declarat tehnicianul.

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Florin Maxim a mai spus că ar fi vorbit deschis dacă ar fi existat o problemă reală între cei doi fotbaliști. În opinia sa, imaginile au fost interpretate greșit, iar intervenția lui Iacob a avut un scop strict de încurajare: „Dacă era ceva, aș fi spus, pentru că nu mă feresc niciodată. L-a liniștit doar, a vrut să-l îmbărbăteze, iar Neacșa a avut o reacție de frustrare și atât. Ei cred că și stau în cameră împreună, deci cu atât mai mult”, a încheiat Florin Maxim.