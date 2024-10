Antrenorul care a făcut performanțe incredibile cu Celtic a fost dat afară din Giulești după doar 6 etape fără victorie. Despre insuccesul lui și unul dintre jucători în cadrul show-ului SUFLET DE RAPIDIST.

Explicațiile jucătorilor Rapidului pentru insuccesul lui Neil Lennon: “S-a încercat schimbarea sistemului. Doar atunci intervenea Mister”

. Fundașul dreapta a revenit după accidentare și a dezvăluit mai multe detalii din culisele perioadei antrenorului nord-irlandez în Giulești.

Așadar, rapidistul susține că , însă filosofia sa nu s-a potrivit la Rapid. Onea a mărturisit că stilul britanicului de a antrena a făcut ca între jucători și staff să nu se formeze o legătură, așa cum se dorea.

Legat de rezultatele actuale, care încă nu îi mulțumesc pe fani, Răzvan Onea a mărturisit că este problema jucătorilor, nu a antrenorului Marius Șumudică.

“Eu am prins cantonamentul de la Curtea de Argeș în care nu am făcut mare lucru tactic. Eu m-am accidentat în prima zi după cantonament, în amicalul cu Buzău.

Acolo am făcut alergări, am lucrat pe posesie și pe finalizări, ce se face în cantonament. După aceea am stat mai mult la recuperare. Mergeam la antrenamente doar ca să îi salut pe băieți. Când mi-am revenit în prima săptămână când am fost 100%, mister Lennon a plecat.

Din ce știu de la băieți și din ce am văzut și eu la meci din tribună, s-a încercat să se schimbe sistemul cu un 5-3-2 sau 5-4-1. Nu cred că ne-am adaptat ca echipă la sistemul respectiv. De aceea, nici rezultatele nu au apărut și nici nu au satisfăcut pretențiile.

Pe de altă parte, antrenamentele erau frumoase și plăcute din ce spuneau băieții. Legat de ziua liberă, colegii mi-au spus că li s-a transmis că se practică acest lucru în Premier League și în străinătate în genera”, a declarat Răzvan Onea, la SUFLET DE RAPIDIST.

“A avut o anumită filosofie”

“Spuneau că la mijlocul săptămânii e bine să scazi turația, ca până la meci să urci și să fii în formă. Asta a fost filosofia dânsului, nu putem să îl criticăm. Au lipsit rezultatele și ca de fiecare dată când echipa nu merge, primul care plătește este antrenorul.

Chiar dacă în momentul de față, la noi, la jucători este problema. Poți să schimbi mulți antrenori, dacă jucătorii nu dau randament, degeaba, rezultatele tot nu vin.

Eu cred că dânsul a avut o anumită filosofie, dar care nu a avut timp să dea roade. Dar a fost o diferență de mentalitate. Noi, românii, gândim într-un anumit fel, iar dânsul, fiind britanic, cu școala de acolo nu a reușit să implementeze ceea ce și-a dorit. Asta cred că a lipsit, chimia dintre noi și dânsul”, a mai spus fundașul giuleștenilor.

“Jucătorul român are nevoie de un antrenor care să îl dirijeze”

“El având în Anglia și în Scoția rolul de manager, era obișnuit la antrenamente să stea pe margine și să intervină doar când era cazul. Dădea toată responsabilitatea secunzilor și preparatorului fizic, iar el analiza.

Noi am observat că mister nu intervine deloc și tot ce se întâmplă vine de la secund, care venea cu hârtia și ne spunea ce trebuie să facem. Intervenea doar dacă era neapărat nevoie. Puncta doar problema pentru care intervenea și se retrăgea.

Cred că jucătorul român are nevoie de un antrenor care să stea acolo, să spună lucrurilor pe nume, să îl dirijeze. Nu e neapărat normal, pentru că atunci când joci pe Giulești, tu nu auzi ce spune antrenorul. Ești foarte concentrat și e gălăgie mare, iar tu ești cel care trebuie să ia deciziile.

Degeaba îți spune antrenorul să dai în dreapta, dacă tu îl vezi pe colegul tău în stânga. Nu pot să zici nici a fost bine, dar nici că a fost rău cum a procedat. Probabil, așa e filosofia dumnealui. Chimia dintre jucători și staff nu a existat”, a mărturisit Onea, la SUFLET DE RAPIDIST.

