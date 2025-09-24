Explicațiile lui Andrei Preda „Gogoașă” după scandalul monstru de la România – Ungaria: „Am sărit din tribună pentru a ajuta”

, la barajul pentru calificarea la Campionatul European de futsal. Ultrașii au sărit în teren și s-au bătut cu jandarmii, iar fostul lider de galerie al Craiovei a oferit o primă reacție.

Bătaie generală în timpul meciului România – Ungaria la futsal. Jandarmeria a intervenit

Jandarmeria a fost nevoită să scoată mai mulți suporteri puși pe scandal din incintă, după ce aceștia s-au luat la bătaie. Au fost date amenzi serioase, iar unii suporteri au primit interdicție de un an la orice eveniment sportiv.

Imaginile arată un haos total. Forțele de ordine au fost nevoite să păzească suporterii până la finalul meciului pentru a nu avea parte și de un alt episod de violență.

Explicații după haosul de la România – Ungaria. „Am întrerupt meciul, am intervenit pentru a ajuta”

Andrei Preda, poreclit „Gogoașă”, fostul lider de galerie al Craiovei, prezent și el la meci, a oferit un punct de vedere. Se pare că tot scandalul a pornit de la un detaliu minuscul, care însă i-a scos din minți pe olteni. Pe tabelă, la un moment dat, în loc să scrie România – Ungaria, apărea „Ungaria – Ungaria”.

Ba mai mult, suporterul a dat de înțeles că ultrașii care au invadat terenul au încercat doar să ajute forțele de ordine. Pe imagini se poate observa însă un conflict mult mai violent. Andrei Preda a precizat că nu au fost victime.

„Din cauza faptului că pe tabelă scria Ungaria – Ungaria, cei care au fost cu noi în peluză au arătat către observator și arbitru acest fapt. Jandarmii au crezut că vor să sară în teren și au intervenit, dorind să-i scoată din peluză. Noi am sărit din tribună și am întrerupt meciul, am intervenit pentru a ajuta. (n.r. – au existat răniți după acest incident?) Nu, nu au existat victime”, a explicat fostul lider al galeriei oltene pentru