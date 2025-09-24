Explicațiile lui Andrei Preda „Gogoașă” după scandalul monstru de la România – Ungaria: „Am sărit din tribună pentru a ajuta”

Suporterii prezenți în sala polivalentă din Craiova au făcut haos în timpul meciului pe care România l-a jucat cu Ungaria, la barajul pentru calificarea la Campionatul European de futsal. Ultrașii au sărit în teren și s-au bătut cu jandarmii, iar fostul lider de galerie al Craiovei a oferit o primă reacție.
În sala polivalentă din Craiova au avut loc scene incredibile. Jandarmeria a fost nevoită să scoată mai mulți suporteri puși pe scandal din incintă, după ce aceștia s-au luat la bătaie. Au fost date amenzi serioase, iar unii suporteri au primit interdicție de un an la orice eveniment sportiv.
Presa din Ungaria a criticat în termeni duri comportamentul suporterilor români. Imaginile arată un haos total. Forțele de ordine au fost nevoite să păzească suporterii până la finalul meciului pentru a nu avea parte și de un alt episod de violență.
Andrei Preda, poreclit „Gogoașă”, fostul lider de galerie al Craiovei, prezent și el la meci, a oferit un punct de vedere. Se pare că tot scandalul a pornit de la un detaliu minuscul, care însă i-a scos din minți pe olteni. Pe tabelă, la un moment dat, în loc să scrie România – Ungaria, apărea „Ungaria – Ungaria”.
Ba mai mult, suporterul a dat de înțeles că ultrașii care au invadat terenul au încercat doar să ajute forțele de ordine. Pe imagini se poate observa însă un conflict mult mai violent. Andrei Preda a precizat că nu au fost victime.
„Din cauza faptului că pe tabelă scria Ungaria – Ungaria, cei care au fost cu noi în peluză au arătat către observator și arbitru acest fapt. Jandarmii au crezut că vor să sară în teren și au intervenit, dorind să-i scoată din peluză. Noi am sărit din tribună și am întrerupt meciul, am intervenit pentru a ajuta. (n.r. – au existat răniți după acest incident?) Nu, nu au existat victime”, a explicat fostul lider al galeriei oltene pentru IamSport.