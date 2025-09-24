Sport

Explicațiile lui Andrei Preda „Gogoașă” după scandalul monstru de la România – Ungaria: „Am sărit din tribună pentru a ajuta”

Fostul lider al galeriei oltene a vorbit despre incidentele violente din meciul de futsal România - Ungaria. „Nu au existat victime”
Alex Bodnariu
25.09.2025 | 00:33
Explicatiile lui Andrei Preda Gogoasa dupa scandalul monstru de la Romania Ungaria Am sarit din tribuna pentru a ajuta
ULTIMA ORĂ
Cum explică fostul lider al galeriei Craiova incidentele din meciul de futsal România - Ungaria

Suporterii prezenți în sala polivalentă din Craiova au făcut haos în timpul meciului pe care România l-a jucat cu Ungaria, la barajul pentru calificarea la Campionatul European de futsal. Ultrașii au sărit în teren și s-au bătut cu jandarmii, iar fostul lider de galerie al Craiovei a oferit o primă reacție.

ADVERTISEMENT

Bătaie generală în timpul meciului România – Ungaria la futsal. Jandarmeria a intervenit

În sala polivalentă din Craiova au avut loc scene incredibile. Jandarmeria a fost nevoită să scoată mai mulți suporteri puși pe scandal din incintă, după ce aceștia s-au luat la bătaie. Au fost date amenzi serioase, iar unii suporteri au primit interdicție de un an la orice eveniment sportiv.

Presa din Ungaria a criticat în termeni duri comportamentul suporterilor români. Imaginile arată un haos total. Forțele de ordine au fost nevoite să păzească suporterii până la finalul meciului pentru a nu avea parte și de un alt episod de violență.

ADVERTISEMENT

Explicații după haosul de la România – Ungaria. „Am întrerupt meciul, am intervenit pentru a ajuta”

Andrei Preda, poreclit „Gogoașă”, fostul lider de galerie al Craiovei, prezent și el la meci, a oferit un punct de vedere. Se pare că tot scandalul a pornit de la un detaliu minuscul, care însă i-a scos din minți pe olteni. Pe tabelă, la un moment dat, în loc să scrie România – Ungaria, apărea „Ungaria – Ungaria”.

Ba mai mult, suporterul a dat de înțeles că ultrașii care au invadat terenul au încercat doar să ajute forțele de ordine. Pe imagini se poate observa însă un conflict mult mai violent. Andrei Preda a precizat că nu au fost victime.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la...
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan

„Din cauza faptului că pe tabelă scria Ungaria – Ungaria, cei care au fost cu noi în peluză au arătat către observator și arbitru acest fapt. Jandarmii au crezut că vor să sară în teren și au intervenit, dorind să-i scoată din peluză. Noi am sărit din tribună și am întrerupt meciul, am intervenit pentru a ajuta. (n.r. – au existat răniți după acest incident?) Nu, nu au existat victime”, a explicat fostul lider al galeriei oltene pentru IamSport.

ADVERTISEMENT
Olandezii au rămas ”mască” înainte de meciul cu FCSB: ”Nu se poate așa...
Digisport.ro
Olandezii au rămas ”mască” înainte de meciul cu FCSB: ”Nu se poate așa ceva”. Ce au aflat
Verdict crunt pentru jucătorul de bază de la CFR Cluj! Cât va lipsi...
Fanatik
Verdict crunt pentru jucătorul de bază de la CFR Cluj! Cât va lipsi de pe teren. Update
Selecționerul României, dezamăgit de suporterii care au făcut haos la meciul cu Ungaria....
Fanatik
Selecționerul României, dezamăgit de suporterii care au făcut haos la meciul cu Ungaria. „Nu știau nici jucătorii ce se întâmpla”. Video
Suma uriaşă investită de Dinamo în transferuri! Posturile unde Kopic aşteaptă întăriri: “Aici...
Fanatik
Suma uriaşă investită de Dinamo în transferuri! Posturile unde Kopic aşteaptă întăriri: “Aici ar mai trebui aduşi jucători”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Duel la categoria grea! Dani Coman și Gabi Tamaș, la un pas de...
iamsport.ro
Duel la categoria grea! Dani Coman și Gabi Tamaș, la un pas de bătaie: 'Te întorci mâine și ne batem!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!