Sport

Explicațiile lui Cristi Chivu după chinul Interului cu Șahtior în Champions League: „Ultimele eșecuri au lăsat urme”. Ce l-a întrebat contestatarul Paolo Di Canio în direct

Gabriel-Alexandru Ioniță
22.10.2026 | 01:00
Explicatiile lui Cristi Chivu dupa chinul Interului cu Sahtior in Champions League Ultimele esecuri au lasat urme Ce la intrebat contestatarul Paolo Di Canio in direct
ULTIMA ORĂ
Inter MilanÕs head coach Cristian Chivu during the Uefa Champions League soccer match between Inter and Shakhtar Donetsk at San Siro Stadium in Milan , Italy - Wednesday October 21 , 2026. Sport - Soccer,Image: 1145474239, License: Rights-managed, Restrictions: *** World Rights Except Belgium, China, France, Italy, and The Netherlands *** BELOUT CHNOUT FRAOUT ITAOUT NLDOUT VATOUT, Model Release: no , Credit line: LaPresse / Sipa USA / Profimedia
Cristi Chivu, prima reacție după ce Inter Milano s-a chinuit cu Șahtior Donetsk în Champions League! Ce explicații a găsit antrenorul român și ce dialog a avut cu Paolo Di Canio în direct la Sky
ADVERTISEMENT

Cristi Chivu (45 de ani) a explicat de ce Inter Milano s-a chinuit destul de mult și cu Șahtior Donetsk în Champions League. În cele din urmă, campioana Italiei a reușit să câștige miercuri seară pe teren propriu în etapa a treia a fazei principale cu scorul de 1-0, pe final, grație golului marcat de Carlos Augusto în minutul 77.

Ce a declarat Cristi Chivu după Inter Milano – Șahtior Donetsk 1-0 în Champions League

La acel moment, gruparea de pe „Giuseppe Meazza” evolua și în inferioritate numerică, Bastoni fiind eliminat în minutul 68. Per total, Chivu a apreciat că înfrângerile din ultima perioadă, cele din Champions League bineînțeles, și-au pus destul de mult acum amprenta asupra evoluției echipei sale, în primul rând din perspectivă mentală în mod evident. „Vorbesc puțin despre toată partida. Am avut o dăruire bună, am lăsat puțin garda jos apoi, un pic preocupați. Ultimele eșecuri au lăsat urme. Am vrut să facem un meci organizat. S-a schimbat ceva în repriza a doua. Cred că primele schimbări au dat puțin entuziasm.

ADVERTISEMENT

Când am rămas în 10, am ridicat nivelul de atenție și de energie ca să nu luăm gol. Când rămâi în 10, niciodată nu e simplu. Deja eram obosiți, cu o echipă de calitate. Am alergat însă mai mult. Am ridicat nivelul de responsabilitate, ceea ce e necesar într-un asemenea meci. Recent, Champions a fost o competiție problematică pentru noi, dar ce s-a întâmplat astăzi sper să readucă entuziasmul. E mereu nevoie de toți, avem trei portari foarte buni și e nevoie de toți”, a declarat Cristi Chivu la finalul meciului pentru Prime TV.

Ce l-a întrebat Paolo Di Canio pe Cristi Chivu în direct la Sky

Ulterior, în direct la Sky, Chivu a fost întrebat la un moment dat de către fostul mare fotbalist italian Paolo Di Canio, unul dintre cei mai aprigi contestatari ai lui în spațiul public, de ce a ales să joace cu doi fundași centrali de picior stâng, Bastoni și Carlos Augusto, și deci cu doar unul de picior drept, respectiv Akanji. Iar răspunsul antrenorului român a fost unul mai mult decât simplu:

ADVERTISEMENT
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în...
Digi24.ro
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri

„Avem doar trei fundași centrali disponibili în acest moment. Am ales puțin pentru a ieși mai larg din apărare, să schimbăm partea mai des. Ei erau compacți în patru, să stăm cu Akanji mai retras și Augusto să ne ajute mai mult în față. Eram preocupați și de atacul lor. Aveam nevoie Spence pentru forță. Ei sunt rapizi și tehnici. Ne-am adaptat la accidentări și am vrut să îl odihnim pe Bisseck”. 

ADVERTISEMENT
”Dumnezeu mi-a cerut să demisionez”. A ajuns la ZERO și a mărturisit: ”Am...
Digisport.ro
”Dumnezeu mi-a cerut să demisionez”. A ajuns la ZERO și a mărturisit: ”Am făcut milioane, am pierdut totul”
Nu s-a văzut la TV! Kylian Mbappe i-a cerut explicații lui Istvan Kovacs...
Fanatik
Nu s-a văzut la TV! Kylian Mbappe i-a cerut explicații lui Istvan Kovacs chiar pe gazon! Video
Primarul care a adus finala Europa League la București rămâne sub control judiciar!...
Fanatik
Primarul care a adus finala Europa League la București rămâne sub control judiciar! Ce se întâmplă cu investițiile de la Arena Națională
UEFA Champions League, live video, etapa 3. Inter Milano câștigă în inferioritate numerică!...
Fanatik
UEFA Champions League, live video, etapa 3. Inter Milano câștigă în inferioritate numerică! Toate rezultatele zilei
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Ireal! Fostul căpitan de la FCSB a semnat un contract ieșit din comun:...
iamsport.ro
Ireal! Fostul căpitan de la FCSB a semnat un contract ieșit din comun: 'Trebuie să merit acei bani'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!