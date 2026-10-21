Explicațiile lui Cristi Chivu după chinul Interului cu Șahtior în Champions League: „Ultimele eșecuri au lăsat urme”. Ce l-a întrebat contestatarul Paolo Di Canio în direct

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(45 de ani) a explicat de ce În cele din urmă, miercuri seară pe teren propriu în etapa a treia a fazei principale cu scorul de 1-0, pe final, grație golului marcat de Carlos Augusto în minutul 77.

Ce a declarat Cristi Chivu după Inter Milano – Șahtior Donetsk 1-0 în Champions League

La acel moment, gruparea de pe „Giuseppe Meazza” evolua și în inferioritate numerică, Bastoni fiind eliminat în minutul 68. Per total, Chivu a apreciat că înfrângerile din ultima perioadă, cele din Champions League bineînțeles, și-au pus destul de mult acum amprenta asupra evoluției echipei sale, în primul rând din perspectivă mentală în mod evident. „Vorbesc puțin despre toată partida. Am avut o dăruire bună, am lăsat puțin garda jos apoi, un pic preocupați. Ultimele eșecuri au lăsat urme. Am vrut să facem un meci organizat. S-a schimbat ceva în repriza a doua. Cred că primele schimbări au dat puțin entuziasm.

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Când am rămas în 10, am ridicat nivelul de atenție și de energie ca să nu luăm gol. Când rămâi în 10, niciodată nu e simplu. Deja eram obosiți, cu o echipă de calitate. Am alergat însă mai mult. Am ridicat nivelul de responsabilitate, ceea ce e necesar într-un asemenea meci. Recent, Champions a fost o competiție problematică pentru noi, dar ce s-a întâmplat astăzi sper să readucă entuziasmul. E mereu nevoie de toți, avem trei portari foarte buni și e nevoie de toți”, a declarat Cristi Chivu la finalul meciului pentru Prime TV.

Ce l-a întrebat Paolo Di Canio pe Cristi Chivu în direct la Sky

Ulterior, în direct la Sky, Chivu a fost întrebat la un moment dat de către fostul mare fotbalist italian Paolo Di Canio, unul dintre cei mai aprigi contestatari ai lui în spațiul public, de ce a ales să joace cu doi fundași centrali de picior stâng, Bastoni și Carlos Augusto, și deci cu doar unul de picior drept, respectiv Akanji. Iar răspunsul antrenorului român a fost unul mai mult decât simplu:

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„Avem doar trei fundași centrali disponibili în acest moment. Am ales puțin pentru a ieși mai larg din apărare, să schimbăm partea mai des. Ei erau compacți în patru, să stăm cu Akanji mai retras și Augusto să ne ajute mai mult în față. Eram preocupați și de atacul lor. Aveam nevoie Spence pentru forță. Ei sunt rapizi și tehnici. Ne-am adaptat la accidentări și am vrut să îl odihnim pe Bisseck”.