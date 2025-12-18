Sport

Explicațiile lui Filipe Coelho după ce a făcut praf schimbările în dezastrul Craiovei de la Atena: „Sunt foarte satisfăcut”

Alex Bodnariu
19.12.2025 | 00:52
Filipe Coelho e de părere ca U Craiova merita să meargă în primăvara europeană
Seară neagră pentru fotbalul românesc. Universitatea Craiova a părăsit UEFA Conference League într-un mod greu de explicat. Oltenii au pierdut la ultima fază duelul de la Atena cu AEK și au încheiat pe locul 25. Filipe Coelho, antrenorul formației din Bănie, cu greu a găsit explicații după meci.

Coșmar la Atena! Universitatea Craiova, out din Conference League după 2-3 cu AEK

Oltenii păreau ca și calificați în primăvara europeană. Universitatea Craiova a condus-o pe AEK aproape până la finalul meciului cu 2-0, însă, parcă din senin, a urmat o cădere inexplicabilă. Grecii au întors scorul. Golul care a scos echipa din Bănie din competiție a venit la ultima fază.

Nici măcar schimbările nu au funcționat la Universitatea Craiova. În momentul în care grecii au pus tot mai mult pericol, antrenorul portughez al oltenilor a decis să întărească linia defensivă, însă se pare că Filipe Coelho s-a păcălit serios.

Oltenii, deși jucau defensiv, rămâneau cu liniile sus și erau periculoși pe contraatac. Filipe Coelho a decis să se apere pe final cu cinci fundași. După ce i-a scos pe Baiaram și Cicâldău, Craiova nu a mai contat în atac. Mogoș a greșit la golul de 2-2, iar Houri, cel care l-a înlocuit, a comis un fault în careu, fază după care grecii au înscris din penalty.

Filipe Coelho e de părere ca U Craiova merita să meargă în primăvara europeană

Filipe Coelho a încercat să explice căderea echipei sale la flash-interviu. Antrenorul portughez este de părere că elevii săi meritau din plin să se califice în primăvara europeană pentru felul în care au arătat în această campanie europeană.

„Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Nu este un moment ușor. Sunt trist pentru că jucătorii nu meritau asta. Dar trebuie să ne vedem de drumul nostru.

Sunt foarte satisfăcut de evoluția jucătorilor. Am surprins adversarul, care este unul foarte puternic, am arătat personalitate. Nu este ușor să joci pe acest stadion. Am arătat personalitate, ne-am creat ocazii, am luptat. Dar, la sfârșit, ceva s-a întâmplat.

Aceasta este parte din meseria mea. Astfel de lucruri trebuie să ne facă și mai puternici. Am avut trei meciuri bune, trebuie să acceptăm situația. Acum e timpul să fim triști, dar mâine trebuie să trecem mai departe și să ne concentrăm pe campionat. Campionatul este principala competiție”, a declarat Filipe Coelho la flash-interviu.

