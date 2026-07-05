Explicațiile lui Mihai Stoica după Royale Union Saint-Gilloise – FCSB 4-0: „Nu mă îngrijorează absolut nimic!”

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FCSB a disputat duminică, 5 iulie, primul meci amical din această vară. Formația „roș-albastră”, aflată în cantonamentul din Olanda, la Venray, a disputat o partidă de pregătire contra vicecampioanei din Belgia, Royale Union Saint-Gilloise, pe care a pierdut-o cu 0-4. Mihai Stoica și-a spus concluziile după eșecul dur suferit de echipa sa.

Aspectele pozitive găsite de Mihai Stoica după Royale Union Saint-Gilloise – FCSB 4-0

FCSB a început cu stângul pregătirea de vară. , fiind răpusă de golurile marcate de Biondic (30), (43), Sylla (83) și Fuseini (87). Mihai Stoica consideră că, în ciuda rezultatului dezamăgitor, partida a fost o bună ocazie pentru jucătorii mai noi din echipă să vadă cât de susținută este formația bucureșteană, lăudându-i pe suporterii care au făcut deplasarea.

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„A fost important că cei noi au realizat cât de mare este echipa asta, cât de multă simpatie atrage clubul ăsta. Au venit români de la 400 km pentru a-și vedea favoriții. Asta este impresionat și mereu mă bucură faptul că legătura dintre suporteri și noi nu se rupe deloc indiferent de rezultate.

Nu risc să devin ridicol, că au fost multe aspecte pozitive, și suporterii să rămână în memorie cu un discurs optimist la 0-4. Important este că am văzut și jucători pe alte poziții. Andre Duarte a jucat mijlocaș central, să vedem dacă ne poate da soluții și pe poziția aia. E foarte important să evaluezi jucători în condițiile în care am întâlnit o echipă în care nu știm în ce stadiu este. E foarte interesantă echipa lui Darius Olaru. Nu cred că am văzut o echipă în care portarul și fundașii centrali să aibă media de înălțime de peste 2 metri.

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(V-au surprins că au venit 2.500 de fani?) M-ar fi surprins să nu vină. Dacă era meciul în timpul săptămânii era mai greu, compatrioții noștri lucrează. Sunt oameni care au venit de la peste 400 km, au fost oameni care au venit la antrenamente. Este ceva motivațional! E greu să găsești ceva care să te motiveze mai mult decât asta”, a declarat Mihai Stoica, în direct la

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Ce trebuie să facă FCSB de acum, în opinia lui Mihai Stoica

Ulterior, Mihai Stoica a explicat ce trebuie să facă FCSB în continuare. El a insistat pe ideea că meciul pierdut cu belgienii a fost doar un simplu antrenament și că „Unii trebuie să se pregătească mult mai bine. Asta nu înseamnă că nu s-au pregătit bine până acum. Dar dacă nu ai ritm, ai nevoie de mai mult timp.

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Nu mă îngrijorează absolut nimic. Meciul ăsta a fost doar un antrenament, iar modul în care s-au antrenat până acum îmi dă multe motive să fiu optimist. Nu există un jucător care să fie cu noi acum și a cărui atitudine să nu fi fost cea pe care nu trebuia să o aibă!”, a mai spus Mihai Stoica, conform sursei precizate.