Explicațiile lui Nicolae Stanciu după Belgia – România 2-0, la Euro 2024: “Primul gol ne-a dat peste cap”

. Tielemans a deschis scorul încă din minutul 2, cu un șut plasat. “Diavolii” au dominat clar prima repriză, dar în ciuda unui joc mai bun al tricolorilor în partea secundă, De Bruyne a închis tabela în minutul 80.

Explicațiile lui Nicolae Stanciu după 0-2 cu Belgia: “Primul gol ne-a dat peste cap”

Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei României, n-a reușit un joc bun în meciul cu Belgia. Stanciu n-a avut nicio realizare individuală, dar consideră că naționala a făcut un meci bun contra Belgiei.

“Cu Ucraina am avut șanse de a marca, cred că le-am fructificat pe toate la acel meci. Știam că trebuie să suferim împotriva unei echipe ca Belgia.

Puteam să închidem calificarea din această seară. Dacă făceam 1-1, poate alta era soara meciului.

Am încercat să forțăm și în prima repriză, dar a venit golul care ne-a dat peste cap. Nu e ușor, dar cred că ne-am descurcat bine. Așteptăm meciul cu Slovacia și sperăm să sărbătorim calificarea”, a spus Nicolae Stanciu la Protv.

Edi Iordănescu: “E momentul adevărului pentru toți”

Edi Iordănescu e mulțumit de atitudinea tricolorilor din meciul cu Belgia. Selecționerul e convins că golul venit în minutul 2 a complicat extrem de mult situația, mai ales împotriva unui adversar extrem de valoros.

„Mulțumesc echipei, pentru că tot ce a avut mai bun a pus în joc. Am luptat, nu am cedat, am dat tot ce am putut, pentru asta sunt recunoscător. E foarte greu când pleci de la 0-1 în minutul 2 împotriva locului 3 mondial.

Știam că va fi un meci foarte greu, dar îți dă puțin planurile peste cap. Am suferit destul de mult în prima repriză. În repriza a doua am văzut o altă echipă, am văzut o altă preocupare să întoarcem rezultatul. Puteam să marcăm, am avut 3-4 ocazii și vorbeam altfel acum”, a spus Iordănescu la Protv.