Exploit a găsit punctul slab al lui What’s Up înainte de gala RXF din 27 septembrie. Ce „nu ia în considerare” rivalul său

Andrei Lupu, cunoscut publicului larg sub numele de scenă Exploit, îl va întâlni în ringul MMA la gala RxF din 27 septembrie pe cântărețul What s Up. Tânărul trapper a vorbit cu FANATIK despre bătălia pentru care se pregătește temeinic.

Exploit, despre punctele slabe ale rivalului său: „Fizic vorbind, înălțimea și diferența de vârstă”

, acesta ne-a spus de ce crede că rivalul său are șanse mari să piardă în fața lui, dar și cât de mult i s-a schimbat viața de când a acceptat provocarea duelului. Antrenamentele abia îi mai lasă timp de odihnă!

ADVERTISEMENT

Într-o pauză de la înregistrările de la studioul muzical și datul cu pumnul la sala de antrenamente, Exploit și-a făcut timp pentru a vorbi despre marele eveniment din 27 septembrie.

-Hey, Andrei! În curând în ring… Te-ai mai bătut la viața ta? Ai fost ”băiat de cartier” sau ai avut o adolescență cuminte?

ADVERTISEMENT

Am avut parte de glumele din școala generală. Nu pot să zic că am avut o bătaie în adevăratul sens al cuvântului. Totuși, de aceea sunt foarte ambițios. Mă bucură progresul pe care îl văd de când am început antrenamentele. De fapt, chiar sunt sigur că o să mă descurc mai bine decât cred multe persoane.

„Programul meu de somn s-a schimbat”

-Care e punctul slab al adversarului tău, What s Up?

Fizic vorbind, punctul slab al lui What s Up față de mine este înălțimea și diferența de vârstă. Ca și mentalitate, cred că un punct slab este faptul că urmărește multe videoclipuri în care se evidențiază cele mai bune momente ale luptătorilor profesioniști. Nu vrea să ia în considerare restul aspectelor luptei. Nu ia în considerare nivelul de pregătire necesar pentru asemenea performanțe.

ADVERTISEMENT

-Cum îți mai organizezi timpul de când ai început antrenamentele?

De când mă pregătesc pentru meci, sunt mai organizat. Rutina mea include antrenamente zilnice pentru a putea asimila și pune în practică cât mai multe lucruri de la antrenorii mei.

Programul meu de somn s-a schimbat. În timpul săptămânii mă focusez strict pe antrenamente. Cele două zile din weekend le rezerv pentru recuperare și munca de la studio pe care nu aș vrea să o neglijez.

ADVERTISEMENT

Alte dueluri așteptate: Zannidache vs. CipiRaw și Zănoagă vs. Bobicioiu

Exploit și What s Up nu sunt singurii faimoși care se vor duela în cușca MMA în show-ul pay-per-view care va avea loc la finalul acestei luni. Un alt duel la fel de așteptat este cel dintre Zannidache și CipiRaw. În ultima perioadă, cei doi și-au aruncat tot felul de vorbe grele, crescând și mai tare tensiunea înaintea meciului.

ADVERTISEMENT

O altă confruntare care va stârni numeroase discuții este cea dintre doi foști concurenți de la Puterea dragostei. Bărbații care s-au luptat pentru inima Siminei Loica vor avea ocazia să demonstreze cine e cel mai puternic în cadrul meciului programat tot pentru 27 septembrie.

, abia așteaptă să intre în ring, cel puțin dacă ne luăm după amenințările pe care și le-au adresat în ultimele două luni pe la diferite emisiuni, La gală, Bobicioiu va fi însoțit chiar de Simina, în timp ce Zănoagă s-ar putea să primească încurajări de la noua sa parteneră de viață.