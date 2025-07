Explozia care a îngrozit Roma, surprinsă în imagini. Benzinăria, transformată în minge de foc

Totul a început cu un miros de gaz, urmat de o primă explozie și apoi un incendiu devastator, în Roma, Italia. A urmat o a doua explozie, mult mai puternică, transformând benzinăria într-un infern. Rețelele de socializare sunt inundate cu imagini și filmulețe ale norului uriaș de fum care a acoperit capitala italiană.

Imagini dramatice cu explozia devastatoare din Roma. Benzinăria, în flăcări

Pe rețelele de socializare au început să circule . Fotografiile și videoclipurile arată benzinăria complet distrusă, transformată într-un morman de fiare. Flăcări uriașe au pus stăpânire pe întreaga zonă, iar un nor dens de fum negru, vizibil de la kilometri distanță, a generat panică în rândul cetățenilor.

❌ , in un distributore di carburante in via dei Gordiani, zona Casilino: coinvolto uno dei intervenuti.

Squadre impegnate a spegnere le fiamme che stanno interessando il deposito giudiziario nella parte retrostante la stazione di rifornimento.… — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco)

Incendiul a izbucnit în jurul orei opt dimineața, vineri, 4 iulie, provocând panică în rândul populației. Imediat după declanșarea alarmei, mai multe echipaje ale forțelor de ordine s-au deplasat la fața locului. Peste 40 de persoane au fost rănite, inclusiv salvatori, însă bilanțul poate crește.

Zeci de oameni răniți, după explozia devastatoare din Italia

BREAKING: Large explosion at gas station in Rome, Italy, injuring at least 10 people – ANSA — BNO News Live (@BNODesk)



Conform surselor oficiale, 9 polițiști, un pompier și un operator 118 sunt printre cei afectați. De asemenea, un carabinier din cadrul unității radio mobile, printre primii interveniți, a suferit răni ușoare. Sediul poliției din Roma a confirmat rănirea altor 16 civili, inclusiv managerul stației.

: More footages of Powerful explosion struck a fuel depot on Via dei Gordiani in Rome, Italy — upuknews (@upuknews1)

Mai multe victime au fost duse la spitalele Umberto I și San Giovanni de către serviciul Ares 118. Toți răniții au suferit arsuri sau răni ușoare, mai ales din cauza cioburilor. Carabinierii au acordat primul ajutor la fața locului, apoi au transportat mai mulți răniți la spitalele din apropiere. Din fericire, până în momentul actual, nu a fost raportat niciun deces.

🚨🇮🇹MASSIVE EXPLOSION RIPS THROUGH ROME GAS STATION A huge fireball erupted after a truck hit a pipeline at a fuel station, triggering a powerful explosion. The blast injured at least 10 people – including police, firefighters, and paramedics who were already on the scene.… — Mario Nawfal (@MarioNawfal)

La aproximativ 30 de minute după intervenție, autoritățile au activat planul de urgență al orașului. Zeci de autospeciale au fost mobilizate, iar toate spitalele din Roma au fost alertate. Spitalele Casilino, San Giovanni, Umberto I și Gemelli au activat și ele planul intern de urgență pentru numărul mare de pacienți.

a lovit o țeavă de gaz și a provocat o scurgere de GPL. Prima explozie a avut loc când pompierii au ajuns la fața locului. A doua deflagrație a fost mult mai puternică, afectând și clădirile din zonă.