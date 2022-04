Explozie a infecțiilor respiratorii în România după eliminarea restricțiilor. Răcelile și virozele fac ravagii

Cazurile de infecții respiratorii și pneumonii au explodat în România. Cifrele din prezent sunt mult mai mari decât cele din 2021.

Răcelile și virozele fac ravagii în România. Creștere cu 70% față de perioada similară a anului trecut

Autoritățile au decis ridicarea stării de alertă începând cu data de 9 martie. De atunci, toate restricțiile, printre care purtarea măștii (interior și extrerior), certificatul verde sau formularul PLF au fost eliminate.

Specialiștii spun că, din momentul în care masca nu a mai fost obligatorie în locurile publice, numărul a explodat.

Numai în ultimele 2 săptămâni, cazurile de răceli și viroze au crescut cu 70% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Din această cauză, spitalele şi cabinetele medicilor de familie sunt pline.

În Capitală, sute de pacienți se prezintă zilnic la unitățile medicale cu simptome de infecții respiratorii.

Unele spitale au luat măsuri pentru a stopa extinderea bolii. De exemplu, la Institutul Marius Nasta vizitatori nu au voie în spital pentru a nu împrăştia şi mai mult virusul, iar la internare bolnavii sunt testaţi pentru gripă şi Covid.

”Aceste măsuri de a nu primi vizitatori sunt pentru pacienți și nu în defavoarea lor. În acest moment pot să vină numai familiile ale căror pacienți sunt aproape de finalul vieții sau au o stare generală gravă”, spune Gina Ciolan, director medical al Institutului, conform .

În această perioadă, în care Covid-19 nu a dispărut din România, există cazuri în care oamenii se infectează cu ambele boli: SARS-CoV-2 și gripă.

”Am făcut gripă în spital. Am venit cu Covid și între timp am făcut și gripă. O fi venit vreun pacient, nu știu de unde am luat. Cam greu, nu am dormit trei nopți. Sunt speriat”, spune un pacient de la Marius Nasta.

Pneumolog: ”Nicio infecție respiratorie nu trece fără să lase urme”. Ce sunt bronșectaziile

Fie că vorbim de gripă sau , oricare dintre afecțiuni poate avea repercusiuni asupra organului respirator.

”Orice infecție respiratorie are o consecință asupra aparatului respirator. De aceea sunt, de exemplu în jur de 35-40 de ani, vin la pneumolog pentru că tușesc, expectorează…”, a explicat dr. Magdalena Ciobanu, medic pneumolog, conform .

Medicul dezvăluie că la investigațiile CT-toracic se pot observa așa-numitele bronșectazii.

”Bronșectaziile sunt niște dilatații ale bronhiilor în care peretele bronhiilor este deformat, arată ca șoselele noastre pline de gropi, în care se acumulează mucus și atunci persoana respectivă este predispusă la a face mai frecvent infecții respiratorii”, a mai explicat medicul.