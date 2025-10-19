Explozie de bucurie în loja Rapidului după 2-0 cu Dinamo! Cum au sărbătorit oficialii giuleștenilor succesul de pe Arena Națională. Video

ADVERTISEMENT

Rapid a urcat pe locul 2 în Superligă după ce s-a impus cu 2-0 în derby-ul contra rivalei Dinamo, disputat pe Arena Națională. Cei prezenți în loja giuleștenilor au fost extrem de încântați de succesul obținut, iar după ultimul fluier al „centralului” Marian Barbu a existat o adevărată explozie de bucurie.

Explozie de bucurie în loja Rapidului după 2-0 cu Dinamo

În loja celor de la Rapid s-au aflat mai multe personalități importante, printre care s-au numărat patronul Dan Șucu, alături de soția sa, Diana Șucu, președintele Victor Angelescu, directorul sportiv Mauro Pederzoli sau fostul atacant Robert Niță.

În momentul în care fluierul final al „centralului” Marian Barbu a consfințit victoria Rapidului, una extrem de muncită, ținând cont de aspectul jocului, a existat o adevărată explozie de bucurie în loja giuleștenilor. Succesul este unul extrem de important, deoarece Rapid a urcat pe locul 2 în campionat, la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani.

Rapid, victorie extrem de importantă în derby-ul cu Dinamo

Dinamo a controlat jocul de pe Arena Națională, în special în prima repriză, când . Giuleștenii au reușit să deschidă scorul în minutul 59, când Eddy Gnahore și-a trimis balonul în proprie poartă după o centrare din corner a lui Tobias Christensen.

Misiunea Rapidului s-a complicat semnificativ 9 minute mai târziu, când . Chiar și în acest context, cei care au înscris au fost tot rapidiștii, Cristian Manea finalizând o fază la care au mai contribuit Christensen și Petrila.

