Explozie de bucurie în loja Rapidului după 2-0 cu Dinamo! Cum au sărbătorit oficialii giuleștenilor succesul de pe Arena Națională. Video

Rapid a obținut o victorie extrem de importantă în Superligă, 2-0 în meciul disputat pe Arena Națională contra rivalei Dinamo. La final, în loja giuleștenilor a existat o explozie de bucurie.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
19.10.2025 | 23:10
ULTIMA ORĂ
Rapid a urcat pe locul 2 în Superligă după ce s-a impus cu 2-0 în derby-ul contra rivalei Dinamo, disputat pe Arena Națională. Cei prezenți în loja giuleștenilor au fost extrem de încântați de succesul obținut, iar după ultimul fluier al „centralului” Marian Barbu a existat o adevărată explozie de bucurie.

În loja celor de la Rapid s-au aflat mai multe personalități importante, printre care s-au numărat patronul Dan Șucu, alături de soția sa, Diana Șucu, președintele Victor Angelescu, directorul sportiv Mauro Pederzoli sau fostul atacant Robert Niță.

În momentul în care fluierul final al „centralului” Marian Barbu a consfințit victoria Rapidului, una extrem de muncită, ținând cont de aspectul jocului, a existat o adevărată explozie de bucurie în loja giuleștenilor. Succesul este unul extrem de important, deoarece Rapid a urcat pe locul 2 în campionat, la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani.

Rapid, victorie extrem de importantă în derby-ul cu Dinamo

Dinamo a controlat jocul de pe Arena Națională, în special în prima repriză, când Rapid a fost salvată de o intervenție fabuloasă a lui Elvir Koljic. Giuleștenii au reușit să deschidă scorul în minutul 59, când Eddy Gnahore și-a trimis balonul în proprie poartă după o centrare din corner a lui Tobias Christensen.

Misiunea Rapidului s-a complicat semnificativ 9 minute mai târziu, când Cătălin Vulturar a văzut cartonașul roșu pentru o intrare extrem de dură asupra lui Gnahore. Chiar și în acest context, cei care au înscris au fost tot rapidiștii, Cristian Manea finalizând o fază la care au mai contribuit Christensen și Petrila.

