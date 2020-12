Explozie de căutări pe cuvintele ”romanian” și ”negru” după scandalul de rasism cu Sebastian Colțescu

Explozie de căutări pe internet la cuvintele ”romanian” și ”negru” după scandalul de rasism în care este implicat Sebastian Colțescu după meciul PSG – Bașakșehir, din Champions League.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rezervă la meciul PSG – Bașakșehir, Colțescu a avut o remarcă rasistă la adresa lui Pierre Webo, antrenorului secund al oaspeților, motiv pentru care jucătorii turci au inițiat un protest de amploare, s-au retras la vestiare și au refuzat să mai reia partida.

Federația Română de Fotbal a reacționat imediat și a anunțat că va lua măsuri în funcție de raportul UEFA.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Scandalul de rasism cu Sebastian Colțescu a schimbat ordinea căutărilor pe internet

Scandalul de rasism de la Paris care îl privește direct pe Sebastian Colțescu a luat o amploare extraordinar, iar acest lucru se poate observa și din căutările pe care le-au făcut internauții la scurt timp după producerea incidentului.

Atât pe Google, cât și pe Twitter, a existat o tendință de creștere foarte mare a căutărilor pe cuvintele ”romanian” și ”negru”. Internauții au încercat să afle cât mai multe detalii despre arbitrul român, dar și despre incidentul petrecut pe Parc des Princes.

ADVERTISEMENT

Alte expresii care au înregistrat căutări foarte multe după scandalul de rasism de la întâlnirea PSG- – Bașakșehir au fost ”assistant referee”, ”black in french”, iar fraza ”what is black in romanian” a avut o creștere de peste 160%. De asemenea, ”racism” a înregistrat o crește de 130%, iar numele lui Sebastian Colțescu a fost căutat cu peste 80% mai mult decât de obicei.

La scurt timp după tot scandalul de rasism de la întâlnirea din Franța, Ovidiu Hațegan și Sebastian Colțescu au oferit primele reacții, mai ales că totul a luat o amploare foarte mare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ministrul delegat al Sporturilor din Franţa, Roxana Mărăcineanu, a luat atitudine după meciul PSG – Bașakșehir, întrerupt în minutul 14 după ce Sebastian Colțescu a fost acuzat de rasism și consideră că jucătorii, care au refuzat să mai continue jocul, au luat o decizie istorică.

La rândul său, Ionuţ Stroe, ministrul Tineretului şi Sportului, a declarat că îşi cere scuze în numele sportului românesc pentru incidentul de la meciul PSG – Istanbul Bașakșehir, în care Sebastian Colţescu este acuzat de rasism.

ADVERTISEMENT