Explozie de proporții la un depozit de muniții din Iordania. Imagini spectaculoase. Video

O nouă explozie de proporții a fost semnalată într-un stat din Asia. În noaptea de joi spre vineri, în Iordania, o deflagrație puternică s-a produs la un depozit de muniții.

Din fericire, explozia din Iordania din această noapte s-a produs într-o zonă nelocuită, astfel că nu s-au înregistrat victime, așa cum s-a întâmplat recent în Liban.

În urma evenimentului, un incendiu de proporții a urmat în zona montană, iar un cerc uriaș de foc a apărut deasupra locului exploziei.

Explozie puternică produsă în noaptea de joi spre vineri în Orientul Mijlociu. Un depozit de muniții dintr-o zonă montană a Iordaniei a sărit în aer, lăsând în urmă imagini spectaculoase.

Explosion at a military installation in the Jordanian city of Zarqahttps://t.co/LVQpz8lO94 pic.twitter.com/t2C21b9U3b

— Arab News (@arabnews) September 11, 2020